Albenga escluso dalla Serie D, il sindaco Tomatis: “Delusi e dispiaciuti per un epilogo previsto, la collaborazione del Comune rimarrà”

Albenga. Dopo la mancata presenza dei bianconeri a Novara, che ha portato quindi all’esclusione dal campionato di Serie D, sui social sono stati tanti i messaggi di dispiacere di tifosi, addetti ai lavori e semplici appassionati. Una situazione di assoluto caos quella del club bianconero: un brutto colpo per il panorama calcistico locale e nazionale, così come per tutta la città di Albenga.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha rilasciato una dichiarazione agli organi di stampa sulla questione: “Siamo molto dispiaciuti e delusi dall’epilogo, peraltro previsto, che ha riguardato l’Albenga Calcio. Comprendiamo il disagio e la delusione dei tifosi, che negli anni dei successi come nei momenti difficili hanno sempre supportato con passione la nostra squadra. Auspichiamo che l’Albenga Calcio possa tornare presto nelle mani di appassionati che investano soprattutto sul futuro dei nostri giovani”.

“Rimarrà la collaborazione del Comune per far sì che l’Albenga torni ad essere un punto di riferimento sportivo e sociale per l’intera città”, chiosa