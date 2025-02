Albenga, Di Lieto (Sinistra Ingauna): “Togliere spazio al Ppi per ospitare ambulatori? Idea del tutto discutibile”

Albenga. “Case di comunità o ridimensionamento del PPI? Togliere spazio al già ridimensionato PPI d Albenga, per ospitare ambulatori e ‘nuovi’ spazi, ci sembra un idea del tutto discutibile”. Lo dice, in una nota, Alfonso Di Lieto, Coordinatore di Sinistra Ingauna.

“Essendo le ‘case di comunità’ strutture sanitarie intermedie tra l’ospedale e il domicilio del paziente la scelta di ospitarla all’interno dell’ospedale ci pare del tutto privo di funzione – spiega -. Se l’obiettivo è di migliorare l’accesso alle cure, ridurre il flusso agli ospedali, favorire una gestione più efficace e rafforzare l’assistenza territoriale rendendo il sistema sanitario più equo ed efficiente, a noi pare una scelta del tutto discutibile. Le ‘case di comunità’ sono strutture sanitarie intermedie tra l’ospedale e il domicilio del paziente. Avrebbe avuto sicuramente una fruibilità maggiore se collocata vicino al centro cittadino, ampliando effettivamente con un servizio supplementare”.

“Convinti che il potenziamento della sanità pubblica, e il ripristino del pronto soccorso siano le priorità assolute per il Santa Maria di Misericordia, rimangono dubbi e perplessità sulla nuova struttura. Invitiamo per tanto a chi ha le nostre stesse perplessità ad un tavolo di confronto per monitorare l’evolversi della nuova apertura. La scelta di collocarla all’interno dell’ospedale la rende meno efficiente per quanto riguarda la diffusione sul territorio e toglie spazi a quello che, continuiamo a chiedere e auspicare, potrà diventare di nuovo un Pronto Soccorso, indispensabile per un comprensorio grande come quello ingauno. Albenga merita di più che una “casa di comunità” interna al nosocomio”, conclude.