Albenga, controlli della polizia locale su dormitori abusivi: trovati due 39enni senza documenti regolari, droga e contanti

Albenga. Continuano gli accertamenti della Polizia Locale di Albenga sul tema del sovraffollamento abitativo e degli insediamenti abusivi. Queste attività, frutto di un monitoraggio attento del territorio e della conoscenza approfondita dello stesso, trovano fondamentale supporto dalle segnalazioni dei privati cittadini che, notando la presenza di molte persone in alloggi di piccole dimensioni, contattano gli agenti del Comando di via Bologna.

Gli ultimi interventi sono stati effettuati nei giorni scorsi.

Nella mattinata di giovedì 30 gennaio in Regione Antognano, durante un sopralluogo, sono state identificate quattro persone di nazionalità pakistana, regolari e in possesso di tutti i documenti e con un contratto di lavoro come braccianti agricoli con una cooperativa con sede in Toscana. Dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati è emerso che il proprietario dell’alloggio in cui vivevano non aveva presentato la dichiarazione di ospitalità, documento necessario per ospitare cittadini extracomunitari, che deve essere fornito obbligatoriamente alle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero, ed è solitamente richiesto per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno.

Da ulteriori riscontri, pare che il proprietario abbia affittato l’immobile accatastato come magazzino e che l’affittuario lo abbia successivamente adibito a vera e propria abitazione ospitando altre persone.

Nella giornata di venerdì 31 gennaio, l’attività di verifica e controllo su dormitori abusivi e di fortuna è continuata in via Al Molino (argine destro del fiume Centa), dove alcuni cittadini avevano segnalato dormitori di fortuna. Sul posto sono stati identificati due cittadini extracomunitari trentanovenni, in Italia senza fissa dimora e privi di documenti regolari. Da un rapido controllo della zona segnalata come dormitorio sono stati rinvenute sostanze stupefacenti e 820 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio da parte di D.A., di origine marocchina. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Continuano i controlli e gli accertamenti sul tema del sovraffollamento abitativo o l’utilizzo d’immobili non consoni come dormitori di fortuna. Interventi di questo genere sono particolarmente importanti, non solo per un controllo attento delle persone ospitate ad Albenga e quindi per un eventuale contrasto all’illegalità e prevenzione dei reati, ma anche contro fenomeni di sfruttamento che possono celarsi dietro situazioni di questo tipo. Dobbiamo imparare a distinguere chi commette illeciti e chi magari lavora, ma è costretto a ricorrere a soluzioni abitative non idonee.”

L’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci aggiunge: “Gli agenti della polizia locale, presenti sul territorio, ne conoscono i frequentatori e riescono a monitorare situazioni particolari e i nuovi arrivi ad Albenga. È importante procedere con l’identificazione e il foto-segnalamento di tutti i soggetti presenti e con le relative segnalazioni ai competenti uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso. Nulla deve sfuggire ai sistemi di controllo delle forze dell’ordine, anche per evitare che condizioni estreme di sfruttamento possano portare cittadini stranieri ad avvicinarsi al mondo dell’illecito”.