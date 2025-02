Albenga, aprono le prenotazioni per la “Fionda di Legno” 2025

Albenga. Sabato 5 aprile, alle 17, al Teatro Ambra di Albenga Antonio Ricci, capo carismatico dei Fieui di caruggi di Albenga, consegnerà il premio Fionda di legno 2025.

Ma per ora, come tradizione, il nome del vincitore o della vincitrice rimane misterioso. I Fieui di caruggi, ideatori dell’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Albenga, mantengono al riguardo un silenzio totale.

E questo è strano, perché solitamente i monelli dei vicoli sono molto loquaci e nel periodo che precede la consegna della Fionda hanno sempre “giocato” a lanciare indizi sul premiato. Questa volta invece il riserbo è assoluto.

“Sarà una sorpresa, una bella sorpresa”, si limitano a dire un po’ sornioni, senza rivelare neppure se si tratterà di un uomo o di una donna a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Fionda.

Un elenco davvero ragguardevole che pochi premi in Italia possono vantare: 2007 Antonio Ricci, 2008 Balbontin – Ceccon – Casalino, 2009 Fabrizio De André, 2010 Paolo Villaggio, 2011 Milena Gabanelli, 2012 Roberto Vecchioni, 2012 bis Don Gallo, 2013 Carlìn Petrini, 2014 Don Mazzi, 2015 Fiorella Mannoia, 2016 Javier Zanetti, 2017 Brunello Cucinelli e I Nomadi, 2018 Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, 2018 bis Enrico Brignano, 2019 Don Ciotti, 2020 Antonio Albanese, 2021 Gli eroi del Covid, 2022 Sigfrido Ranucci, 2023 Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, 2024 Caterina Caselli e Anna Foglietta.

Nel frattempo sale l’attesa per l’apertura delle prenotazioni che negli anni scorsi hanno sempre fatto registrare un grande successo col Teatro Ambra esaurito in poche ore in tutti i suoi posti. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, alle 8, al Bar Ai Giardinetti in piazza del Popolo, ad Albenga.

Tutte le offerte saranno interamente devolute a Ente o Associazione indicati dal vincitore di Fionda 2025.