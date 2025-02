Albenga: aperte le iscrizioni per “Dritti all’Isola”

Albenga. Sono aperte le iscrizioni per “Dritti all’Isola”, la gara di nuoto in acque libere che ogni anno vede temerari nuotatori impegnati in diverse competizioni.

PROGRAMMA GARE

– Domenica 15 giugno- percorso lungo 5.0km partenza ore 09.00

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi – regione Vadino, in direzione Isola Gallinara per circa 1.500 m, giro in senso antiorario dell’Isola Gallinara e ritorno alla spiaggia di partenza;

Tempo limite 200 minuti.

– Domenica 15 – percorso corto 2.0km partenza ore 12.30

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi – regione Vadino, in direzione Isola Gallinara per circa 1km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza;

Tempo limite 100 minuti.

-Domenica 15 – percorso sprint 1.0km partenza ore 14.10

Partenza dalla spiaggia in fondo a Via Einaudi – regione Vadino, in direzione Isola Gallinara per circa 500m, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; Tempo limite 50 minuti.

Per informazioni sulla gara é possibile chiamare i numeri 0182.562261 – 0182.562269 o scrivere all’indirizzo sport@comune.albenga.sv.it

È possibile iscriversi on-line al seguente link.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Torna Dritti all’Isola, gara di nuoto in acque libere unica e inimitabile che quest’anno si arricchisce ancor di più grazie alla collaborazione con il Progetto Liguria Tourism. Albenga è un’eccellenza. Ha spiagge da vivere e dove realizzare splendidi eventi tutto l’anno. Il Progetto Liguria Tourism punta proprio a valorizzare il turismo legato all’outdoor e prevede progetti che saranno sviluppati nel tratto di costa di fronte all’isola Gallinara. Ringrazio come ogni anno l’organizzatore dell’evento Mattia Rovere e invito tutti i cittadini a partecipare a questo emozionante evento sportivo che quest’anno si sposterà a Vadino nella spiaggia in fondo a Via Einaudi”.

Aggiunge Mattia Rovere, organizzatore di Dritti all’Isola: “ Tutto pronto per la 7° edizione di Dritti all’Isola. Tante le novità di quest’anno, ma la costante sarà lo sport, il divertimento e naturalmente la nostra Isola Gallinara. Si partirà da Vadino, saremo ancor più Dritti all’Isola e, come sempre, ci sarà una grande attenzione al campo di gara e alla sicurezza. Le iscrizioni stanno già riscuotendo successo tra gli atleti, ricordiamo che ci sono diverse tipologie di percorsi adatte a tutti proprio per rendere questa esperienza accessibile ai cittadini e coinvolgere tutti. Aspettiamo tutti coloro che vorranno partecipare a questa edizione e chi con noi vorrà vivere le emozioni e il divertimento dalla riva, il 15 giugno a Vadino sulla spiaggia in fondo a via Einaudi”.