Albenga, a Campochiesa quattro pini pericolosi saranno sostituiti con sei lecci

Albenga. Nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, i vigili del fuoco hanno avviato le attività di abbattimento di un pino sito in Piazza della Chiesa a Campochiesa. L’albero era stato precedentemente analizzato da un agronomo, incaricato dal Comune di Albenga, che ha rilevato un progressivo deperimento dell’esemplare dovuto a una sofferenza radicale determinata da funghi cariogeni responsabili di marciumi ed alterazione del legno.

L’agronomo ha inoltre analizzato altri due alberi che destavano particolari preoccupazioni in via al Morteo. I due esemplari indagati, posti al limite dell’area di parcheggio, presentano gravi criticità e, pertanto, sono stati classificati nella categoria D. Gli stessi, quindi, costituiscono un pericolo per l’incolumità pubblica tale da rendere necessario il loro abbattimento. Si provvederà in tal senso nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco.

Afferma il Presidente del Consiglio Comunale e delegato alla frazione di Campochiesa, Alberto Passino: “Oggi, grazie alla collaborazione tra Comune e vigili del fuoco, si fa seguito al monitoraggio eseguito in questi mesi e un pino ormai seccato per malattia e divenuto pericoloso per l’incolumità pubblica in Piazza della Chiesa a Campochiesa, è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza e progressivo abbattimento. Le operazioni si concluderanno domani. Nei mesi scorsi abbiamo infatti dato incarico a un agronomo per verificare altri due pini in via al Morteo. Anch’essi purtroppo sono risultati pericolosi per la pubblica incolumità. Inoltre, i vigili del fuoco stanno verificando un altro esemplare di pino marittimo completamente storto, che desta preoccupazioni sempre in Piazza della Chiesa. Precisando come tutti gli altri esemplari di pino sia in piazza della Chiesa, che in via al Morteo rimarranno al loro posto perché ritenuti in salute, dobbiamo altresì ricordare che l’incolumità pubblica è, ovviamente, il primo aspetto che come Amministrazione dobbiamo tenere in considerazione. Dispiace quindi dover abbattere degli alberi, ma non possiamo rischiare che questi possano arrecare danno a cose o persone. L’impegno, come già fatto due anni fa in piazza della chiesa, e’ ripiantumare 6 lecci rispetto ai 4 pini abbattuti.”