Ancona. Le ragazze dell’Atletica atletica leggera hanno partecipato ai campionati italiani assoluti, uniche rappresentanti al femminile di una squadra ligure, dando lustro alla società albisolese.

Cambiano gli anni e le formazioni ma è la terza stagione consecutiva che la squadra dell’Alba Docilia dimostra di avere le carte in regola per ben figurare in una delle gare più belle e di “squadra” del programma atletico.

Questa volta, accompagnate dal direttore tecnico Stefano Freccero, è stata fatta gareggiare Caterina, alla sua prima apparizione in staffetta 4×400 ma con un pedigree d’eccellenza (mamma Francesca ha persino corso a Sydney) insieme alle consolidatissime Giuditta, Martina ed alla capitana Francesca.

Ne esce un 4’00″11 buttato lì con grandi margini e con grande entusiasmo. “Siamo davvero orgogliosi di loro e dello spirito di squadra che si portano dietro” affermano i dirigenti del team albisolese.

Le ragazze dell’Alba Docilia ad Ancona