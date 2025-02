Alassio – Kilis: tra le due città un “ponte musicale” per i bambini siriani

Alassio. Il Lions Club Alassio “Baia del Sole”, con le associazioni ParoleSuoni e Famiglia Ginepro, ha promosso un incontro per fornire ausilio al centro didattico di Kilis, città turca in cui sono confluite, negli anni, moltitudini di siriani in fuga da guerre e regimi.

“Una manifestazione – ha dichiarato Luca Russo, Presidente del Lions Club – che ha consentito di ospitare ad Alassio ed ascoltare Charley Fazio e Titti Di Vito, anime colte ed attive di una realtà umanitaria, l’Associazione Joy for Children, che testimonia con tatto, attraverso l’operato continuo ed in loco, quanto sia necessario intraprendere azioni a favore di una terra dilaniata ed in costante equilibrismo tra le correnti della Storia”

La serata canora benefica, ospitata nel salone dell’Hotel Toscana della famiglia Mantellassi di Alassio, ha visto esibirsi giovani cantanti della scuola Riviera Musical, retta dalla Professoressa Alessandra Delmastro, è stata condotta dal trascinante entusiasmo di Giacomo Aicardi ed ha visto collegarsi da Roma l’attore Christian Ginepro.

“Ringraziamo i tanti talentuosi ragazzi – concludono i Lions e le associazioni ParoleSuoni e Famiglia Ginepro – che hanno aderito con generosità e che mediante la musica e le canzoni, sono riusciti a rivolgere un pensiero ed un aiuto concreto a loro coetanei che, come abbiamo potuto apprendere, sono in grado di gustare la vita nonostante la miseria e le privazioni fornendo una straordinaria lezione di resistenza”.