Alassio, il concorso “La più bella lettera d’amore” premia la signora Valeria Groppelli di Crema

Alassio. Con un totale di 266 voti espressi dal pubblico di Facebook, è la signora Valeria Groppelli di Crema la vincitrice del concorso “La più bella lettera d’amore” edizione 2025. La cerimonia di premiazione si è svolta a mezzogiorno di oggi, nel giorno di San Valentino, presso il Muretto, tra i numerosi simboli che hanno valso ad Alassio il titolo di “Città degli Innamorati”: dalla riproduzione in ceramica dei romantici Les amoureux di Raymond Peynet alla statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini, alle Cicogne di acciaio di Umberto Mastroianni, ai Pesciolini che si baciano del Maestro Berrino fino alla cassetta delle lettere dove un tempo venivano imbucate le lettere d’amore.

L’autrice del romantico componimento dedicato a suo marito ha vinto il premio “Percorso degli Innamorati”, composto da una collana offerta dalla gioielleria “Severi” di Alassio, una cena per due persone al ristorante “Mavit Bistrot” di Alassio offerta dall’Associazione FIPE Confcommercio, due ingressi al centro talassoterapico offerti da “Thalassio Medical SpA” del Grand Hotel ed un set di cosmetici offerto da “Acqua di Alassio”.

La signora Valeria, accompagnata dal consorte, con la loro famiglia turisti fedeli della Liguria, è stata premiata dal vicesindaco Angelo Galtieri, ed ha letto in questa occasione il componimento vincitore, dal titolo “Una notte d’estate”:

“Rammenti?… Una notte d’estate, deserta, in piazza. Persino l’antica cattedrale sembrava voler prender fiato, come un prete dopo il lungo sermone, mentre un raggio di luna piena, chiara e tonda, pareva carezzare i gradini della scalinata ancora tiepidi di sole…Dalle balconate dei palazzi giungeva dolce il profumo dei gelsomini e il vento malizioso sussurrava lungo i portici sparpagliando petali, come coriandoli di festa…Ricordi?

Dopo tanti passi frettolosi, parole gridate ed ingenue voci di bimbi, la piazza s’acquietava dalla foga del giorno facendosi deserta, la notte respirava dolcemente e rimaneva solo una coppietta nascosta all’ombra del campanile, abbracciata stretta stretta: tu ed io, cullandoci nel nostro piccolo grande sogno d’amore. Dopo quarant’ anni di vita insieme, il nostro cuore è ancora lì”.

Presenti alla premiazione anche l’assessore al Bilancio, Società Partecipate e Volontariato Patrizia Mordente e l’assessore al Commercio Franca Giannotta, la quale ha ricordato l’iniziativa “Un amore di menù”, promossa dall’Assessorato al Commercio e in programma oggi ad Alassio presso i ristoranti e i bar aderenti, che propongono per l’occasione romantici menù a tema, consultabili nella pagina dedicata del portale turistico VisitAlassio.

Nella città resa ancora più romantica dalle suggestive videoproiezioni in Piazza della Libertà, al Torrione e al Molo, le iniziative dedicate a San Valentino proseguono inoltre domenica 16 febbraio con “Saldi in Love”, organizzata dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping in collaborazione con l’Assessorato al Commercio. I banchetti espositivi delle attività aderenti saranno collocati in Piazza Matteotti e in Via Torino, mentre in caso di pioggia le offerte saranno proposte all’interno dei negozi aderenti. A supporto dell’iniziativa, nella giornata di domenica i parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco saranno gratuiti.

Inoltre, come omaggio a tutti gli innamorati del cinema, debutta oggi, con la proiezione di un film capolavoro, “BiblioMovie”, il nuovo servizio della Biblioteca di Alassio gratuito e fruibile da tutti. Le proiezioni si terranno alle ore 16 e alle ore 21; per iscriversi, conoscere la programmazione e restare informati su questa nuova iniziativa è possibile contattare la Biblioteca Deaglio (tel. 0182648078; email: biblioteca@comune.alassio.sv.it).