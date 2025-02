Alassio, gara telematica per la gestione in concessione di tre stabilimenti balneari

Alassio. Con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 13 febbraio 2025, il Comune di Alassio ha avviato la gara pubblica telematica per affidare la gestione di tre stabilimenti balneari comunali fino al 30 settembre 2027, essendo scaduti i contratti stipulati con gli aggiudicatari della precedente gara per l’affidamento della gestione degli stabilimenti balneari in oggetto negli anni dal 2020 al 2024.

Gli stabilimenti interessati sono i Bagni Adelasia, i Bagni Cadorna e i Bagni Ponente, quest’ultimo dotato di chiosco-bar. L’affidamento avverrà tramite una gara aperta e completamente digitale, alla quale potranno partecipare gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presentando entro il prossimo 17 marzo alle ore 12:00 un’offerta che sarà valutata da una commissione tecnica nominata ad hoc con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I soggetti che risulteranno aggiudicatari della concessione si occuperanno dell’organizzazione e della conduzione delle strutture, assumendosi gli oneri e i costi relativi alla gestione. Tra gli oneri previsti a carico del gestore vi sono tariffe agevolate per le persone con disabilità e la riserva di una quota di postazioni per le strutture alberghiere. Ogni partecipante dovrà inoltre presentare un piano economico-finanziario per dimostrare la sostenibilità del proprio progetto.

Tutta la documentazione di gara è disponibile accedendo al portale telematico comunale.