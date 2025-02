Alassio, firmato il contratto d’appalto per le opere di difesa del litorale del centro città: in primavera l’avvio dei lavori

Alassio. Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 febbraio, presso il palazzo comunale di Alassio è stato ufficialmente firmato il contratto d’appalto per la realizzazione delle opere di difesa naturale del centro urbano prospiciente il litorale.

Il progetto, reso possibile dal contributo di 3,5 milioni di euro assegnato al Comune di Alassio dal Dipartimento di Protezione Civile, si concentra sulla mitigazione del rischio e sull’aumento della resilienza del territorio, e l’atto odierno segna un ulteriore e fondamentale passo avanti verso l’avvio dei lavori.

Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, espletate con esito positivo le verifiche ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 36/2023, il Comune di Alassio ha formalizzato il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELCAL S.r.l./Consorzio Stabile Angedil Soc. Consortile A L.R., con sede legale in Favara (AG). L’appalto è stato assegnato con un ribasso percentuale pari al 22,579% sull’importo base di gara di 2.677.309,91 euro, per un importo netto di aggiudicazione pari a 2.115.490,20 euro, comprensivo di 42.690,09 euro per oneri della sicurezza. Erano presenti alla firma di questo importante contratto (sottoscritto dalla ditta incaricata e dal dirigente comunale competente, ingegner Enrico Paliotto) il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il segretario generale del Comune di Alassio Roberta Ramoino e il funzionario comunale Luca Corciulo.

I lavori verranno avviati in primavera e, in relazione alla tempistica stagionale, potranno essere consegnati ed eseguiti con modalità frazionata, garantendo così il minimo impatto possibile sul tessuto cittadino e sulle attività economiche locali. Le opere si concretizzeranno nella realizzazione del terzo lotto di ripascimento strutturale e nell’allungamento del pennello Ferrando di 80 metri, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intercettare i sedimenti sabbiosi utili al ripascimento dell’arenile e alla protezione dell’abitato. Il progetto di ripascimento prevede invece l’apporto di circa 40mila metri cubi di sabbia proveniente da cava sottomarina e di ulteriori 15mila metri cubi prelevati da cava terrestre, scegliendo le sabbie più idonee dal punto di vista del colore, della granulometria e della composizione chimica.

“La firma del contratto per l’affidamento dei lavori – dichiara il sindaco Marco Melgrati – rappresenta un momento significativo nell’iter di questo intervento importante per la tutela del nostro litorale e del centro urbano. Questo progetto ha visto la convergenza di sinergie tra la Protezione Civile, sia a livello nazionale che regionale, la nostra amministrazione comunale e i tecnici e funzionari comunali, il cui impegno è stato fondamentale. Sono certo che questo intervento, di grande rilevanza e impegno economico, porterà benefici concreti al nostro territorio. Tuttavia, desidero ribadire la volontà della nostra amministrazione comunale di realizzare una diga soffolta, capace di garantire una protezione duratura del nostro arenile. In questa direzione, stiamo collaborando con l’Università di Padova per lo sviluppo di uno studio di fattibilità e ci auguriamo di poter superare le attuali resistenze dell’Ufficio regionale di Ecosistema Costiero e Tutela della Costa”.