Alassio, donna ustionata gravemente con la bourguignonne: dramma durante una cena in casa

Alassio. Cena in casa finisce in dramma. È successo nella serata di ieri (27 febbraio) ad Alassio, in via Loreto, intorno alle 21.

Stando a quanto riferito, una donna è rimasta gravemente ustionata a causa di una bourguignonne (si tratta di una pentola, contenente olio bollente, ben oltre i 100 gradi, utilizzata generalmente per cuocervi all’interno piccoli pezzi di carne).

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma la donna, classe 1952, ha riportato gravi ustioni (terzo grado) su gran parte del corpo.

Si trovava insieme ad un uomo, classe 1955, anche lui coinvolto: ha riportato ustioni più lievi di lei, ma è stato comunque trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce bianca di Alassio, una della croce bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Compresa subito la gravità della situazione, per la donna è stato disposto l’immediato trasporto in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Villa Scassi di Genova.