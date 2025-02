Al via la 18^ edizione di Fabbriche Aperte: le aziende savonesi aprono le porte alle scuole del territorio

Savona. Il progetto Fabbriche Aperte, giunto alla sua diciottesima edizione, cresce ancora e potenzia l’azione di far dialogare aziende e mondo della scuola per orientare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado al loro futuro formativo e professionale con un focus sull’importanza delle materie tecnico scientifiche e sulle professionalità maggiormente richieste dalle aziende savonesi

Il progetto, voluto dall’Unione Industriali di Savona, negli anni è sviluppato fino alle dimensioni attuali grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, della Provincia di Savona, della Fondazione De Mari, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e con il cofinanziamento della Regione Liguria nell’ambito del Fondo Sociale Europeo con il progetto Orientamenti-Progettiamoci il futuro approvato con DGR 978/2022.

Il format originale, ideato e sviluppato da Noisiamofuturo, continua a entusiasmare studenti e studentesse, ma anche i loro docenti coinvolti in visite aziendali, con interviste, videoriprese e momenti di gioco fino agli eventi di premiazione finali. I risultati ottenuti incoraggiano a proseguire e sostenere il progetto diffondendolo sempre di più nelle scuole: sono state migliaia i giovani che hanno capito l’importanza della formazione tecnico scientifica per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione che richiederà sempre di più professionisti soprattutto a formazione tecnica e scientifica.

Al fianco degli studenti, come tutor, ci saranno i ragazzi dell’Associazione Giovani per la Scienza e i membri del Consolato Provinciale di Savona della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.

Dichiara Caterina Sambin, presidente dell’Unione Industriali di Savona: “È sicuramente un motivo di orgoglio da parte dell’Unione Industriali della Provincia di Savona aver raggiunto i 18 anni di età del progetto Fabbriche Aperte nato con l’obiettivo, confermato e consolidato ogni anno, di far conoscere a migliaia di studenti le aziende del nostro territorio, e di diffondere la consapevolezza di un possibile futuro professionale sul territorio in cui sono nati. Da quando è nato ad oggi Fabbriche Aperte® ha coinvolto più di 15.000 studenti e molti di loro oggi sono impiegati nelle aziende che hanno visitato e conosciuto grazie a questo progetto. Quest’anno torniamo ad aprire le porte delle nostre aziende per alimentare la curiosità dei nostri giovani affinchè, opportunamente informati, si possano orientare ai futuri percorsi di studio e alle scelte professionali in modo consapevole. Fabbriche Aperte® è un’occasione preziosa per scoprire passioni e attitudini, ma anche conoscere le tante figure professionali richieste dalle aziende della provincia di Savona, tutte aziende che ogni giorno operano in un contesto globale affrontando le sfide di innovazione e sviluppo sostenibile”.

Dicono da Regione Liguria: “Il progetto Fabbriche Aperte taglia il traguardo dei diciotto anni di attività, attestandosi stabilmente come una delle iniziative di maggiore successo in Liguria. È un’iniziativa coinvolgente e altamente formativa, capace di avvicinare al mondo delle aziende tantissimi studenti liguri. I numeri sono in crescita: parteciperanno 1150 allievi di 56 classi diverse e ben 28 aziende offriranno il proprio supporto nel percorso di orientamento dei nostri giovani. Anche questa edizione è il frutto di un bel lavoro di squadra da parte di tutti i soggetti attuatori e della proficua collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo comune di dare alle nuove generazioni tutti gli strumenti necessari per conoscere il mondo del lavoro e avvicinarsi alla formazione tecnica fin da ragazzi, aiutandoli così a scegliere in maniera consapevole il proprio futuro afferma Simona Ferro, sssessore a Scuola e Formazione di Regione Liguria.

Il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi: “Anche quest’anno, per centinaia di studentesse e studenti savonesi, si aprono le porte delle aziende del territorio: imprenditori e dipendenti racconteranno la propria attività facendo ‘provare’ ai giovani tante professioni. Come Camera di Commercio riteniamo che l’esperienza di Fabbriche Aperte sia una preziosa azione di orientamento che va a completare il bagaglio delle conoscenze necessarie a valutare con attenzione il proprio percorso di studi e ad inquadrare in maniera precoce attitudini e aspirazioni. Un tema, quello dell’orientamento, per noi fondamentale e a cui siamo particolarmente attenti: stiamo infatti moltiplicando le azioni in questo senso attraverso percorsi strutturati di orientamento nelle scuole, tavoli di certificazione delle competenze degli studenti, diffusione e monitoraggio dei dati Excelsior sulle richieste occupazionali delle imprese savonesi e liguri e, on line, c’è la nostra guida ‘Fai la scelta giusta’, una bussola per collegare le richieste dal mercato del lavoro con i percorsi di studio presenti sul territorio savonese. L’appoggio convinto a Fabbriche Aperte rientra nel solco in queste attività. Un ringraziamento doveroso ai nostri imprenditori che, per il diciottesimo anno, dedicano tempo, attenzione ed entusiasmo al progetto. Alle ragazze ai ragazzi un grande augurio di buon lavoro”.

Il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri: “Durante il delicato passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, uno degli snodi più critici ma anche tra i momenti più importanti di crescita personale per i giovani Savonesi, il progetto Fabbriche Aperte® giunge alla sua diciottesima edizione, consolidandosi come prezioso strumento di orientamento. Questa iniziativa offre una finestra diretta sulle dinamiche delle Imprese locali, veri pilastri economici della Provincia, che, se opportunamente valorizzate, possono diventare trampolini di lancio per tanti giovani talenti. Partecipando attivamente a questo percorso, gli studenti non si limitano a osservare dall’esterno il mondo del lavoro, ma entrano nel cuore dei processi produttivi, scoprendo quanto impegno, preparazione e competenze siano necessari per far funzionare le realtà aziendali del territorio. L’esperienza consente di conoscere da vicino figure professionali fondamentali, spesso collegate a settori chiave come l’industria, la logistica portuale e le professioni del futuro, comprendendo il valore del “saper fare” e l’importanza della formazione tecnica. A tutti i ragazzi delle scuole medie rivolgo un invito: esplorate con curiosità e spirito critico le opportunità che il savonese è in grado di offrire. Scegliere di tornare e investire nel nostro territorio non significa rinunciare a sogni e ambizioni, ma contribuire attivamente allo sviluppo di una comunità che guarda al futuro. “

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Massimo Seno: “L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sostiene il progetto Fabbriche Aperte sin dalla sua prima edizione, riconoscendone il valore nel far scoprire le molteplici realtà economiche e industriali del nostro territorio. Un’importante iniziativa che aiuta i giovani a compiere scelte più consapevoli per il loro futuro, sia in ambito formativo che professionale. L’adesione sempre crescente delle scuole dimostra il forte interesse delle nuove generazioni nell’esplorare le opportunità offerte dal nostro territorio. I porti di Savona e Vado Ligure rappresentano, infatti, uno dei principali motori economici della provincia e iniziative come questa permettono di comprenderne da vicino il ruolo strategico. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, è fondamentale offrire ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi e conoscere le opportunità lavorative che il territorio offre. Le comunità locali sono impegnate a creare le condizioni per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e iniziative come Fabbriche Aperte offrono un’opportunità unica per esplorare le dinamiche del lavoro e per ottenere una panoramica diretta e approfondita delle attività portuali e professionali dei porti di Savona e Vado Ligure. Con questo spirito, rivolgo un caloroso saluto a tutti gli studenti che partecipano alla 18ª edizione di Fabbriche Aperte, a nome dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.”

Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari: “Una delle nostre più importanti responsabilità, come Fondazione, è assicurarci di garantire interventi finalizzati a rendere sempre più competitivo e attrattivo il nostro territorio di competenza, anche e soprattutto per i giovani che qui devono poter avere la possibilità di un futuro concreto e stabile. Ecco perché questa iniziativa è per noi il compimento di una delle nostre principali missioni: favorire il benessere economico e sociale della provincia di Savona, avvicinando studentesse e studenti alle infinite possibilità che questo territorio ha da offrire. Conoscendo le eccellenze imprenditoriali di questa provincia, i giovani hanno l’occasione di apprezzarne le opportunità lavorative e di crescita personale: questa è probabilmente la spinta giusta per farli rimanere sul territorio e renderli orgogliosi di costruire qui il proprio futuro e quello della comunità savonese.”

Il Progetto coinvolge quest’anno circa 1150 ragazzi, 56 classi di 19 Istituti Comprensivi del Savonese. Tutti saranno coinvolti in un percorso che coniuga il viaggio all’interno dei reparti produttivi delle aziende a momenti di gioco di socialità in classe e all’interno delle 28 aziende che hanno scelto di raccontarsi agli studenti che dovranno a breve decidere come proseguire il proprio percorso formativo.

Sono 19 gli istituti comprensivi del territorio partecipanti: Alassio, Albenga I, Albenga II, Albisole, Cairo Montenotte, Carcare, Finale Ligure, Loano Boissano, Millesimo, Pietra Ligure, Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Spotorno – Quiliano, Vado Ligure, Val Varatella, Varazze-Celle, M.G. Rossello. Le 28 aziende coinvolte nel progetto: A.D.R – Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.p.A., Dema S.p.A., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., First Plast S.r.l., Ente Sistema Edilizia, Gruppo Pirotto, ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A., Loano Due Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace, Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia , Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vernazza Autogru S.r.l.,Vetreria Etrusca S.p.A.

Come ogni anno nel corso delle cerimonie saranno premiati i 56 studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe “Professionista del futuro” articolato in due fasi: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.