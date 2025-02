Al via il Festival di Sanremo 2025, Annalisa con Giorgia nella serata delle cover

Savona. Il conto alla rovescia è finito: questa sera si alza il sipario sul settantacinquesimo Festival di Sanremo, la kermesse della canzone italiana ma soprattutto dello spettacolo che ogni anno inchioda milioni di telespettatori al piccolo schermo. Sul palco dell’Ariston non sarà in gara la star carcarese Annalisa, presente però venerdì durante la serata dedicata alle cover insieme ad una delle favorite di questa edizione, Giorgia (Todrani), che vanta oltre trent’anni di onorata carriera.

La cantante romana ha scelto l’attuale regina indiscussa delle classifiche per interpretare in un duetto il brano di Adele, Skyfall, pluripremiato nel 2013 con un Oscar e un Golden Globe.

Annalisa e Giorgia nel maggio scorso hanno incantato l’Arena di Verona in occasione del primo concerto di Nali nel tempio della musica, quando le due voci si sono incontrate sulle note di “Come saprei”. La cantante carcarese, emozionata, ha raccontato proprio di aver debuttato in pubblico con quel brano quando frequentava la seconda media, e che in quell’occasione le fu riconosciuto un talento emergente.

Giorgia, unica artista italiana ad avere l’estensione vocale di quattro ottave, ha confermato, e da una profonda ammirazione reciproca è scaturita la scelta che le vedrà insieme a Sanremo 2025, sicuramente protagoniste grazie alla stoffa di entrambe. Questa sera, tra le prime esibizioni, l’inedito della Todrani, La cura per me.