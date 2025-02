Al Chiabrera si festeggia il percorso di candidatura: 21 cittadini raccontano “Savona, città delle storie”

Savona. Savona festeggia il suo percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 con un evento speciale intitolato: “SAVONA. LA CITTÀ DELLE STORIE”, in scena al Teatro Chiabrera sabato 1° marzo alle ore 21 (ingresso libero con prenotazione).

Si tratta di uno spettacolo unico, di un racconto collettivo fatto di piccole storie reali cucite tra loro e trasformate in versione teatrale da Gian Luca Favetto, drammaturgo, scrittore, giornalista, curatore e anima di questo progetto che ha già riscosso grande successo a Ivrea per la Capitale Italiana del Libro nel 2022.

Protagonisti dello spettacolo sono 21 cittadini savonesi, tra i 12 e i 79 anni: pensionati, professionisti, professoresse, paramedici, commercianti, studenti. C’è chi ha sempre vissuto a Savona, chi l’ha lasciata per poi tornare, chi l’ha scelta come nuova casa. Storie personali, intime, che attraverso esperienze di vita – un fallimento, una sfida, il rapporto con i genitori, un momento di svolta – raccontano l’identità collettiva della città.

A cucire questi racconti con la musica saranno il mandolinista Carlo Aonzo e il chitarrista Renzo Luise, che accompagneranno i protagonisti con melodie pensate per definire il mood della serata e intrecciare le narrazioni in un’unica trama emotiva.

Alla regia, Gian Luca Favetto, che descrive così il progetto: “Ciò che faremo sarà raccontare una città attraverso i suoi elementi fondamentali, che non sono i palazzi, le strade o le case, ma le persone. Io credo che le persone si trovino veramente soltanto quando si incontrano attraverso la condivisione delle proprie storie personali. Ecco, il primo marzo al Chiabrera faremo proprio questo: un lavoro di condivisione e non di semplice comunicazione”.

Lo spettacolo avrà una durata di circa due ore, sarà diviso in due parti e comprenderà un momento conviviale: protagonisti, regista e musicisti scenderanno tra il pubblico per condividere insieme chinotto e focaccia, rafforzando così il senso di comunità e di partecipazione.

Un lavoro intenso e profondo quello di Favetto che ha preso il via il 25 ottobre dello scorso anno, quando ha iniziato il percorso con i 21 cittadini protagonisti. Ognuno di loro si è raccontato in un’intervista durata due ore, poi rielaborata da Favetto in un testo di 40 righe, capace di restituire l’intimità di quel primo momento. I cittadini leggeranno quel testo e ogni racconto si intreccerà con quello successivo come l’anello di una catena per comporre una drammaturgia che restituisce l’essenza della città.

“SAVONA. LA CITTÀ DELLE STORIE – dice l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – non è solo uno spettacolo, ma un omaggio vivo e partecipato alla nostra città e ai suoi cittadini, un modo per festeggiare il bellissimo percorso di candidatura che abbiamo fatto insieme con un numero incredibile di soggetti che adesso va celebrato attraverso ciò che rende davvero speciale una città: le persone e le loro storie. Un ringraziamento speciale va ai 21 protagonisti che si sono resi disponibili in modo autentico e generoso a salire sul palco, anche se per moltissimi di loro era la prima volta”.