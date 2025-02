Al Centro Ragazzi di Pietra Ligure un corso per diventare disc jockey

Prenderà il via giovedì 6 febbraio, presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di piazzale Geddo a Pietra Ligure, il corso gratuito per disc jockey, dedicato agli aspiranti DJ e a chi vuole sviluppare questa passione divertendosi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure, è sostenuta e supportata dallo staff del Centro Comunale di Aggregazione Giovanile e dalla Cooperativa Sociale I.S.O. Onlus che lo gestisce.

Il corso, destinato alle ragazze e ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 (Pietra Ligure, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Magliolo e Borgio Verezzi), si terrà presso il Centro di Aggregazione Giovanile di piazzale Geddo.

“Grazie alla Cooperativa I.S.O. per il fondamentale sostegno economico che ha permesso la realizzazione del corso in forma completamente gratuita e per l’impegno profuso in questa iniziativa dedicata alle ragazze e ai ragazzi del nostro territorio che potranno alimentare la propria passione e creatività divertendosi” dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche giovanili e socioeducative Marisa Pastorino.

“Il corso, che è assolutamente amatoriale e che attraverso il gioco e il divertimento mira ad insegnare i primi rudimenti di quest’arte, si inserisce nel solco dell’importante lavoro di analisi dei bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie condotto nella scorsa primavera dal Comune di Pietra Ligure, dove una delle richieste da parte dei ragazzi era stata proprio quella di avere la possibilità di avvicinarsi al mondo della musica”.

“Siamo contenti di questo progetto di particolare valore e attualità che per il Comune rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’attività di aggregazione e dello stare insieme in modo utile e costruttivo che anima il nostro CAG e che è quello che l’amministrazione punta ad avere attraverso questo servizio”.

“Ringraziamo ancora una volta la Cooperativa I.S.O. che lo gestisce con grande successo per aver dato questa ulteriore risposta alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie, portando avanti una collaborazione sempre più proficua con il Comune a favore delle fasce più giovani della nostra popolazione” concludono il sindaco e l’assessore pietresi.

(Informazioni e iscrizioni: direttamente presso il Centro Ragazzi, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle h.15:30 alle h. 18:30, o tramite l’indirizzo mail: centroragazzipietra@gmail.com)