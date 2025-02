Addio caro, vecchio medico della mutua: ruolo a rischio estinzione. “Medicina di gruppo unica soluzione”

Savona. Caro, vecchio “medico della mutua”, sicuro punto di riferimento per molte generazioni. Una figura che si sta evolvendo, secondo alcuni in modo problematico, secondo altri semplicemente adeguandosi ai tempi. C’è anche una corrente di pensiero secondo cui l’ipotesi che diventi un dipendente delle Asl significherebbe snaturarne così tanto il ruolo da influire negativamente sul servizio che deve svolgere.

Per saperne di più su tutto questo abbiamo interpellato il dottor Giuseppe Noberasco, stimato medico di lungo corso e presidente provinciale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, che per essere più libero di esprimere il proprio pensiero preferisce però rispondere a titolo personale.

Dottor Noberasco, perché è un pericolo se il medico di famiglia diventa dipendente Asl, come sostiene la Fimmg in una recente campagna di informazione?

Risponde Noberasco: “Personalmente credo che il vero problema sia riorganizzare la sanità territoriale in modo che i cittadini sappiano dove rivolgersi dalle 8 alle 20. Le caratteristiche della medicina di famiglia sono il rapporto fiduciario (ogni paziente sceglie il medico che preferisce), l’assistenza continuativa e la prossimità delle cure (il medico vicino a casa). Queste caratteristiche non possono essere mantenute concentrando i 40 mila medici di famiglia italiani in 1300 Case di comunità Hub. Vanno invece realizzate le Case di comunità di tipo Spoke, partendo dalle numerose medicine di gruppi già esistenti”.

Ma il paziente vuole spesso essere assistito dal suo medico, quello che ha scelto, non da uno qualsiasi.

“A volte questo è possibile, altre no, ovviamente. Ma il dottore di quel gruppo ha disponibile la cartella del paziente, gestita dal proprio medico personale, con tutto ciò che serve per curarlo. Una garanzia per avere quel tipo di disponibilità dalle 8 alle 20 di cui ho parlato. La medicina di gruppo esiste ormai da vent’anni ed è una realtà consolidata”.

Il cittadino oggi è spesso disorientato quando ha sintomi di un malessere che giudica potenzialmente grave anche quando magari non lo è. E’ bombardato dalle raccomandazioni di non rivolgersi al pronto soccorso se non in casi di reale necessità e anche per essere ricevuto dal medico di famiglia ci vuole spesso l’appuntamento. Come deve comportarsi?

“Mi sembrano due situazioni superabili con il buon senso. Se ha sintomi che possono presagire un reale pericolo certamente può rivolgersi al pronto soccorso. Poi, tutti i medici di famiglia durante il loro orario di ricevimento hanno spazio per le emergenze, se sono reali e non un alibi per avere magari una ricetta più in fretta”.

I medici di famiglia mancano, c’è il rischio che debbano occuparsi di un numero di pazienti troppo elevato?

Conclude il dottor Noberasco: “Tanti medici di famiglia si avvicinano alla pensione, questo in effetti è un problema che il Servizio sanitario nazionale deve affrontare. Ogni medico ha 1500 pazienti, un numero che ritengo ancora sostenibile. Ma, ripeto, la soluzione vincente è quella di potenziare la medicina di gruppo”.