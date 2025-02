Addio a Maria Giunta: fondò la farmacia Stella Maris ad Albisola

Albisola Superiore. La città dice addio a Maria Giunta, spentasi all’età di 98 anni. Aveva fondato e tenuto fino agli anni ‘80, quella che oggi si chiama farmacia Stella Maris in corso Mazzini ad Albisola Capo e, ancor prima, negli anni ‘50 rilevato quella storica di Superiore, in via della Rovere.

Molto conosciuta e stimata. Anche l’ex consigliere comunale Diego Gambaretto la ricorda con grande affetto: “Una persona fantastica.Un mix di energia esplosiva, generositá ed intelligenza”.

Era anche una grande sportiva: “Sci e windsurf sono state la sua passione – continua Gambaretto, ma non solo brava nello sport. – Amante delle lingue, avendo girato praticamente tutto il mondo: ne sapeva parlare fluentemente ancora quattro. Grandissima memoria: sapeva quasi 100 numeri di telefono”.

Il suo grande amore era il mare: “Andavamo la mattina presto, in estate a fare il bagno, ma fino a tre anni fa, lo faceva tutto l’anno: l’acqua fredda del mare, diceva, la rigenerasse”.

L’ultimo saluto questa mattina alle 10 nella chiesa di Nostra Signora Stella Maris.