Ad Alassio una giornata di festa aperta ai ragazzi dai 6 ai 20 anni in occasione del Giubileo 2025

Alassio. Domenica 2 marzo Alassio diventa capitale dell’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Albenga Imperia e dell’Associazione Guide e Scout Cattoliche Italiane in una giornata – realizzata con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, in collaborazione con la società partecipata Gesco – che vedrà la partecipazione di almeno un migliaio di persone tra partecipanti e accompagnatori.

Due le location dove si svolgerà l’evento: il Palazzetto dello Sport e l’Istituto Don Bosco. Sono previsti momenti di gioco per i più piccoli e una conferenza per i ragazzi delle superiori. Il programma prevede, dopo l’arrivo dei partecipanti, l’accoglienza alle ore 11 al Palasport, quindi alle 11,30 l’inizio dei giochi a tappa. Dopo il pranzo la giornata proseguirà tra canti e balli. Alle 14,45 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la conclusione della giornata e la partenza dei partecipanti.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Accogliere tanti giovani nella nostra città per un evento di tale rilevanza è un onore. Il Giubileo è un momento di riflessione e crescita, e vedere così tanti giovani riuniti in un clima di partecipazione all’insegna dei valori più alti è sempre toccante. Oggi che il pensiero di tutta la cristianità è sentitamente rivolto al nostro caro Papa Francesco questa occasione assume un significato ancora più profondo”.

“Siamo molto lieti – dichiara l’assessore al Volontariato e alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – di accogliere nella nostra città un evento così significativo, che offre ai giovani un’importante occasione di condivisione, nonché un’opportunità preziosa per rafforzare valori come solidarietà, amicizia e impegno. Ringrazio l’Azione Cattolica Italiana e l’Associazione Guide e Scout Cattoliche Italiane per aver scelto Alassio per lo svolgimento di questa importante manifestazione nell’anno giubilare, e ringrazio la nostra società partecipata Gesco per l’impegno con cui gestisce il Palazzetto dello Sport, garantendo l’ottima riuscita di eventi di questa portata”.