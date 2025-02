Acqua e depurazione, Assoutenti: “Ato unica per risolvere problemi idrici di tutta la regione”

Liguria. “E’ necessaria una seria analisi degli strumenti pubblici di controllo del sistema idrico ligure a partire dagli enti di gestione di Ambito Territoriale Ottimale (EGAto), ben 5 in Liguria, che con la loro parcellizzazione hanno comportato una perdita di efficienza e di competenze non indifferente”.

Lo afferma Assoutenti in merito alla gestione del ciclo delle acque e della stessa depurazione.

“Abbiamo la necessità di un servizio idrico e moderno uguale per tutti e in tutta la Liguria, con elevate capacità di governo, di indirizzo e controllo dei soggetti gestori – aggiunge l’associazione dei consumatori –. Tutto questo richiede un impegno notevole che non può essere disperso in molti organismi poco attrezzati, con scarse risorse e carenza di professionalità forti per progettare e vigilare”.

“Per quanto negli ultimi anni abbiamo apprezzato gli impegni delle 5 Ato liguri e la dedizione del personale impiegato, oggi riteniamo occorra fare un salto di qualità e ricondurre in una unica cabina di regia il controllo pubblico delle acque”.

“Questa è la proposta che Assoutenti Liguria avanza al presidente Bucci e a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione del consiglio regionale: partiamo dall’acqua nel superare particolarismi e arretratezze e avere una visione di una Liguria unica e indivisibile nella qualità dei servizi, da Ventimiglia a Sarzana”.