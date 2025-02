A10, tamponamento tra auto e bisarca: code e disagi tra Varazze e Celle Ligure

Varazze/Celle. Tamponamento in A10 nella tratta compresa tra Varazze e Celle Ligure questo pomeriggio, giovedì 27 febbraio, tra una macchina e un mezzo pesante.

Dalle informazioni ricevute è la macchina ad aver tamponato la bisarca ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Croce rosa di Celle ma poi non è stato necessario il trasporto in ospedale per nessun passeggero.

Il tamponamento però ha causato disagi al traffico, infatti il sito di autostrade.it segnala fino a 3km di coda tra Varazze e Celle, direzione Savona.

Si registrano anche 2 km di coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori