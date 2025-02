A10, si rompe l’auto mentre sono in coda: salvate da Brumotti. “Un gesto d’altri tempi, si è messo in pericolo pur di aiutarci”

Varazze/Celle Ligure. Tutti noi conosciamo il proverbio: “Non tutti i mali, vengono per nuocere“. Insomma almeno una volta nella nostra vita, lo abbiamo pensato. Ed è quello che devono avere pensato, nella giornata di ieri pomeriggio (3 febbraio), le due amiche Cinzia ed Emanuela quando a salvarle da una situazione di pericolo ci ha pensato Vittorio Brumotti.

Le due amiche sono rimaste “intrappolate” nella morsa della coda che si è venuta a creare, sulla A10 direzione Savona, a causa di un incidente tra due auto (una delle quali si è ribaltata) tra Varazze e Celle Ligure. Ma appunto, sul loro percorso, si è palesato “a bombazza”, il noto conduttore che, grazie ad un gesto non scontato, ha tratto in salvo Cinzia ed Emanuela.

“Erano circa le 18.30 quando dopo un po’ che eravamo ferme in coda per l’incidente siamo dovute ripartire perché le macchine si stavano muovendo. E così riaccendiamo l’auto, o almeno ci proviamo. Dato che eravamo ferme da parecchio abbiamo spento il motore, ma per un guasto ci ha abbandonato nel mezzo del casino e non siamo più riuscite a partire“, spiegano.

“Eravamo nella corsia centrale con le macchine che ci passavano a sinistra, e i camion a destra, noi eravamo in preda alla agitazione perché la macchina non rispondeva”.

“Così sono scesa per cercare aiuto nella vettura dietro la mia – spiega Cinzia – e indovinate chi era? Vittorio Brumotti. Appena ha abbassato il finestrino non l’ho riconosciuto, un po’ perché buio un po’ perché avevo l’ansia. Poi dopo si è presentato come Vittorio e così mi si è accesa la lampadina”.

Le due amiche sono così state assistite dal ciclista italiano, uno dei protagonisti di “Striscia la Notizia” con le sue inchieste sulla droga. “Noi abitiamo in una zona poco sopra Pietra Ligure, lui è di Loano – afferma Cinzia – lo vediamo spesso in paese ma non ci eravamo mai fermate a salutarlo, ora ci ha aiutato (ride)”.

“Se non ci fosse stato lui sarebbe stato un bel problema: ha chiamato la polizia stradale, il carroattrezzi e ci ha messo in una posizione di sicurezza. Insomma è stato il nostro angelo custode, ed è rimasto con noi fino a che non sono arrivati i soccorsi”.

“Insomma non capita tutti i giorni che Brumotti ti spiga la macchina – afferma – ma scherzi a parte lo vogliamo ringraziare per la sua bontà d’animo e gentilezza. Ha messo in pericolo se stesso, per aiutare noi: gesti così, al giorno d’oggi sono rari. Un gesto non scontato, grazie“.