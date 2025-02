A10, veicolo in fiamme in galleria: lunghe code tra Genova e Arenzano. Riaperto il tratto dopo due ore

Genova/Arenzano. Aggiornamento 19.30 Sulla A10 Genova-Savona, tra il bivio della A26 Genova-Gravellona e Arenzano, in direzione di Savona è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente avvenuto all’interno della galleria Borgonuovo all’altezza del km 15 e 400. In direzione di Savona, si registrano 14 km di coda a partire dal bivio con la A7 Milano-Genova. Il traffico defluisce su una corsia. A Chi è diretto verso Savona consigliamo di uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro dalla stazione di Arenzano. Inoltre, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, si registrano 7 km di coda a partire da Masone, in direzione di Genova. In direzi

Aggiornamento 18.20 Sulla A10 Genova-Savona, tra il bivio della A26 Genova-Gravellona e Arenzano, in direzione di Savona, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un tamponamento tra tre autovetture di cui una ha preso fuoco, all’interno della galleria Borgonuovo all’altezza del km 15 e 400. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra una coda di 2 km.

Chi è diretto verso Savona deve uscire a Genova Aeroporto, dove si è formata una coda di 10 km, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro dalla stazione di Arenzano. Inoltre, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, si registrano 3 km di coda a partire da Masone, dove il traffico viene deviato obbligatoriamente in direzione di Genova Pertanto, il traffico deviato deve uscire a Genova Pra, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Arenzano. In direzione opposta, verso Genova, si registrano 4 km di coda tra Arenzano e Genova Prà. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso

Traffico bloccato sull’autostrada A10 nel tratto tra Genova Pra’ e Arenzano, in direzione ponente, a causa di un incidente. Si è verificato un tamponamento, a che ha visto coinvolte tre vetture, all’interno della galleria Borgonuovo all’altezza del km 15 e 400 e una di queste ha preso fuoco. Fortunatamente, non ci sono feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Il tratto tra Pra’ e Arenzano è stato chiuso e sull’autostrada si sono formate code fino a cinque chilometri. Una situazione difficile dato anche il giorno e l’orario – tardo pomeriggio di venerdì – classicamente di punta.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

La coda nel tratto chiuso è ferma tanto che molti automobilisti e passeggeri sono scesi dalle macchine per capire come stia evolvendo la situazione.

I possibili percorsi alternativi

Inoltre, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, si registrano 3 km di coda a partire da Masone, dove il traffico viene deviato obbligatoriamente in direzione di Genova, con possibilità di rientro alla stazione di Genova Pegli.