A scuola e al lavoro in bici, la Provincia di Savona lancia la sfida della mobilità sostenibile

La Provincia di Savona, con il supporto del Distretto Smart Comunità Savonesi, IRE SPA e in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, ha avviato le iniziative “A scuola in bici” e “Al lavoro in bici”, finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”.

L’obiettivo di questi progetti, attivi fino al 31 dicembre 2025, è promuovere modalità di trasporto ecologiche e alternative ai veicoli privati a combustione, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 (1 kg circa ogni 7 km percorsi) e al miglioramento della salute, sicurezza e benessere psico-fisico dei partecipanti.

“Con ‘A scuola in bici’ e ‘Al lavoro in bici’ dimostriamo che la sostenibilità è un’opportunità per migliorare il benessere collettivo e la qualità della vita”, ha dichiarato Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona. “Incentivare l’uso della bicicletta significa promuovere un cambiamento culturale e costruire comunità più sane e consapevoli”.

L’iniziativa è aperta agli studenti dai 16 anni in su residenti o frequentanti scuole superiori e università nei comuni del Distretto Smart Comunità Savonesi (Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona e Vado Ligure).

Attraverso l’app Wecity, i partecipanti potranno registrare i propri tragitti casa-scuola in bicicletta, formando squadre legate ai propri istituti. La CO2 risparmiata verrà conteggiata per una classifica che premierà i tre istituti più virtuosi con riconoscimenti legati alla mobilità sostenibile, come rastrelliere per biciclette.

“Al lavoro in bici” è invece dedicato ai lavoratori che risiedono o operano nei Comuni sopra menzionati. Dopo una prima fase di test, in cui gli utenti potranno calcolare la CO2 risparmiata e sfidarsi in classifica, in primavera verrà attivata una seconda fase che prevedrà l’erogazione di incentivi economici: € 0,20 per ogni km percorso in bici nel tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 25 € al mese per partecipante (incentivi disponibili fino a esaurimento fondi ministeriali). Anche in questo caso i partecipanti formeranno squadre aziendali e potranno monitorare i progressi tramite l’app Wecity.

COME PARTECIPARE:

– Scaricare l’app Wecity (disponibile per iOS e Android).

– Inserire il codice DCS25SCHOOL per gli studenti o DCS25WORK per i lavoratori.

– Attivare l’app prima di ogni tragitto casa-scuola o casa-lavoro e disattivarla all’arrivo. In ogni momento sarà possibile verificare sull’app i tragitti effettuati in bici, calcolare la CO2 risparmiata e visualizzare in tempo reale le classifiche delle squadre partecipanti.

“La tecnologia è un potente alleato per affrontare le sfide ambientali” ha aggiunto Paolo Ferri, CEO di Wecity. “Con queste iniziative, i cittadini di Savona e del suo Distretto possono misurare il proprio impatto positivo sull’ambiente e trasformare piccoli gesti quotidiani in grandi cambiamenti”.