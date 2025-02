A Savona la presentazione del nuovo libro di Andrea Rota “Un’estate da dimenticare”

Savona. La cultura si è affacciata a Savona, l’Associazione Campeggiatori Turistici Italiani, con la partecipazione del Circolo Pippo Rebagliati, ieri, venerdì 31 gennaio, alle ore 18 ha presentato il nuovo libro “Un’estate da dimenticare” di Andrea Rota.

L’opera è stata introdotta da una lettura interpretata, da Sara Sartori, teatro terapeuta e da Mauro Sellari speaker radiofonico, che hanno emozionato e incuriosito gli astanti.

La presentazione di Fabio Calvari, anch’esso speaker radiofonico, ha coinvolto il pubblico intervenuto e in particolare ha indagato a sua volta con dialoghi incalzanti lo scrittore Andrea Rota, scavando nella passione per la sua città natale, essendo un’opera ambientata a Savona e per la scrittura che lo ha portato a farci visitare con l’immaginazione luoghi e profumi conosciuti.

Andrea è un giovane scrittore timido e riservato, che esprime il contrario del suo carattere nei suoi libri, esponendo i suoi personaggi ad espressioni espansive e liberatorie. Un libro da leggere dove ritrovare la passione e il bisogno impellente di raccontare.

La serata si è chiusa con successo e con un interesse coinvolgente di tutti, l’evento e l’ingresso gratuiti.