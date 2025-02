A Savona il 21 e 22 febbraio torna il Desbarassu

Savona. “Sta per arrivare l’appuntamento tanto atteso da commercianti e clienti a Savona: il Desbarassu. Due giornate di shopping per vestire a festa la città e offrire un’ultima occasione per fare acquisti a prezzi scontati prima di tuffarsi nella primavera. Il 21 e 22 febbraio saranno, come ormai consuetudine, un’esplosione di offerte e promozioni dedicate alla stagione invernale. Complice l’andamento altalenante dei saldi, saranno tantissime le opportunità di acquisto a prezzi davvero favolosi”.

Ad annunciarlo è Laura Chiara Filippi, presidente Ascom-Confcommercio Savona, che prosegue: “Desbarassu è ormai una tradizione consolidata per Savona, che ogni volta non perde di originalità, anzi si arricchisce di iniziative per avvicinare una clientela sempre maggiore. Anche quest’anno desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale di Savona per il patrocinio all’iniziativa e per aver accolto la nostra richiesta di prolungare ad un’ora la sosta gratuita in piazza del Popolo, confidiamo che queste due giornate attireranno in città un grande pubblico”.

E conclude: “Auspichiamo inoltre che venerdì e sabato possano segnare un momento positivo per la nostra economia, sia per i nostri associati che, finiti i saldi, possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale”.