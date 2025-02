A Sanremo anche i fiori di alta moda dell’artigiano carcarese Luca Morando

Carcare. Al Festival di Sanremo 2025, su cui è appena calato il sipario, anche i fiori di un affermato artigiano di origine carcarese. Gli abiti di haute couture indossati da Simone Cristicchi, infatti, erano impreziositi dalle applicazioni uniche realizzate dall’atelier di decorazione e artigianato handmade di Luca Morando, fondato nel 2015 a Milano.

Una carriera, la sua, che parte dalla grande passione per il teatro. Dopo aver frequentato il Liceo Calasanzio, gli studi musicali e la forte passione per il Teatro d’Opera e Balletto lo hanno indirizzato inizialmente allo Studio della Scenografia e del Costume per lo Spettacolo dal vivo, prima all’Accademia di Brera e successivamente a quella del Teatro alla Scala di Milano. Passando dai banchi di scuola al dietro le quinte e ai laboratori specializzati, Morando è sempre stato affascinato, più che dalla confezione sartoriale del costume, dalle preziose decorazioni e dai fantasiosi accessori che gli donano magia e carattere, che parlano di altri tempi e delle mani sapienti che li hanno realizzati.

Ormai affermato del settore, anche per una delle vetrine più importanti dello spettacolo italiano quale è la rassegna sanremese, ha realizzato dei fiori over size a gambo lungo per lo stilista Antonio Marras che ha vestito il cantante in gara.

“Bolli e antichi stampi di ottone dai manici bruciacchiati in grado di riprodurre fedelmente ogni genere di petali e di foglie, tessuti apprettati, pistilli di tutte le forme e colori sono diventati il mio pane quotidiano e il mio oggetto di collezione, mentre affinavo gradatamente le tecniche di quest’arte lavorando per modisterie e laboratori specializzati prima di intraprendere la libera professione – spiega Morando – Oggi, in Atelier, condivido la mia passione con altre mani pazienti che, insieme alle mie, ripetono costantemente ogni giorno gli stessi meticolosi gesti della tradizione, mettendo il proprio know-how al servizio dell’alta moda e della creatività dei Designer. Realizziamo fiori e applicazioni per numerosi Brand, per lo stesso Teatro alla Scala, per ateliers sposa, sartorie e modisterie in Italia e all’Estero”.

Le sue radici teatrali e quindi la passione per i costumi di scena hanno dato vita ad una professione che si presta ai grandi palcoscenici ma anche al cinema e alla tivù. Morando ormai vive e lavora a Milano da tempo ma Carcare, dove abitano i genitori, è nel suo cuore e ricorda quando, agli inizi della sua carriera, aveva contribuito in modo determinante a creare i costumi per una rappresentazione dedicata ad Anton Giulio Barrili, di cui porta il nome la biblioteca civica del suo paese di origine.