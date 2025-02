Pietra Ligure. Basilica di San Nicolò gremita e folla commossa nel pomeriggio a Pietra Ligure per l’ultimo saluto a Eraldo Fazio, il coltivatore diretto 87enne investito a Giustenice da un’auto di Asl2 il 12 febbraio scorso.

“Eraldo sorrideva sempre – lo ha ricordato don Giancarlo Cuneo nel corso dell’omelia -, un sorriso benevolo, accogliente e che trasmetteva pace. Una persona dedita al lavoro e alla famiglia, un uomo tutto di un pezzo. Oggi siete in tanti e questo dimostra quanto ha fatto del bene nella sua vita, perché ha imparato a voler bene e ad amare gli altri. Un grazie ad Eraldo e chiediamo al Signore di ricompensarlo con il premio della vita eterna”.

A stringersi attorno ai familiari per i funerali la comunità pietrese, dove Eraldo era molto conosciuto: presente anche il sindaco Luigi De Vincenzi.

L’incidente che è costato la vita a Eraldo Fazio è avvenuto sulla strada provinciale SP24 – in località Pianazzo – a Giustenice nella mattina di mercoledì 12 febbraio. Urtato da un’auto dell’Asl2 mentre camminava, Fazio è caduto a terra con violenza. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona, purtroppo non ce l’ha fatta.

guarda tutte le foto 4



Giustenice, il luogo dell’investimento mortale di Eraldo Fazio

Dolore e rabbia sono i sentimenti che sono emersi in questi giorni anche dalle parole della moglie di Fazio: “Spero che questa morte aiuti a salvarne altre”.

A seguito dell’incidente, il Comune di Giustenice e la Provincia di Savona si sono attivati per affrontare la situazione. Il sindaco Mauro Boetto, in particolare, ha subito preso contatti con la Provincia, chiedendo – per iscritto – al presidente Pierangelo Olivieri e al consigliere provinciale con delega alla viabilità del Ponente, Matteo Mirone, un sopralluogo urgente sul territorio.

“In quel punto c’è un incrocio che coinvolge anche una strada comunale – ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco a IVG –. Vogliamo trovare soluzioni condivise per migliorare la sicurezza. L’ideale sarebbe allargare la strada, ma nel frattempo bisogna intervenire con altre misure, come l’installazione di dossi o un semaforo, da valutare insieme alla Provincia. Il Comune ha sempre cercato di fare il possibile per rendere quel tratto di strada più sicuro. Grazie all’intervento della Provincia, è stato riasfaltato ed è stato realizzato un passaggio pedonale”.

Durante la cerimonia, un lungo applauso ha riempito la chiesa prima della benedizione della salma. Al termine della funzione funebre la salma di Eraldo Fazio sarà cremata. L’87enne lascia la moglie Simonetta, i figli Massimo e Luca, le nuore Sabrina e Isabella, e gli amati nipoti Tommaso, Lorenzo e Celeste.