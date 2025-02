A Loano carnevale e mercartini, il mago Gentile in scena a Savona, ma anche arte e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sarà un weekend ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età (con l’incognita del maltempo soprattutto nella giornata di sabato): a Loano ci sarà un nuovo appuntamento con il carnevale dei bambini di CarnevaLöa, ma anche il mercatino di Antichità e Collezionismo, oltre ad una conferenza dedicata al linguaggio del cinema. A Savona al Teatro Sacco arriva il noto mago Gabriele Gentile, mentre alla libreria Ubik ci sarà il famoso cabarettista di Drive In Carlo Pistarino. Ad Alassio invece andrà in scena lo spettacolo “La cosa giusta”. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A LOANO PROSEGUE IL CARNEVALE

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 9 febbraio in piazza Italia è in programma il secondo appuntamento con il carnevale dei bambini. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 14.45 con musica, balli e giochi.

DOPPIO APPUNTAMENTO CON LA SOCIETA’ DEI CONCERTI DI FINALE

In arrivo un nuovo doppio appuntamento a Finale Ligure. Sabato 8 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo una giornata dedicata alla musica leggera e al latin-jazz. Sarà protagonista il Di Fulvio Trio composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco voce, Ivano Sabatini contrabbasso.

Il concerto si intitolerà “Classical world songs and latin-jazz”. Un’interpretazione elegante e avvincente del pop, del jazz, del “choro brasileiro” e della “tradizione napoletana italiana” e allo stesso tempo un’esecuzione eclettica e affascinante del “jazz latino”. Eleganza strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti del Trio che si produrrà in un’esibizione intensa, piena di pathos.

Il concerto verrà introdotto da uno spettacolo coreutico-musicale a cura della A.S.D. Pro Art Studio Danza di Albenga che porterà un gruppo di giovani danzatrici, le quali creeranno una coreografia

sulle musiche eseguite dalle giovane flautiste liguri del #OneConceptEnsemble (Elena Gambino, Irene Barberis, Benedetta Ferrua, Elisa Vella, Sofia Cialdi e Viola Gasperini).

Musiche di: Sting, Stevie Wonder, Chick Corea, Matia Bazar, Eurythmics e altri.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 9 Febbraio, presso il Salone di Palazzo Ricci alle ore 1630 avremo una nuova conferenza con audizioni, curata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese: Il ‘vecchio’ Bach e il ‘vecchio? Fritz. Il viaggio di Johann Sebastian Bach a Potsdam. Una riflessione sugli stili musicali a metà Settecento e un’ipotesi sul “non-conservatorismo” bachiano. A cura di Stefano A.E. Leoni, musicologo, già docente presso Conservatorio di Torino, Università di Torino e Urbino.

Ingresso libero.

ALLA LIBRERIA UBIK IL CABARETTISTA CARLO PISTARINO

Nell'ambito del calendario di eventi promosso dalla libreria Ubik di Savona arriva il famoso cabarettista di "Drive In" si cimenta in un thriller pieno di suspence.

Sabato 8 febbraio ore 18:

incontro con l’attore comico e scrittore

Carlo Pistarino

e presentazione del libro

“Un selfie bello da morire”

(De Ferrari – Prefazione di Giorgio Panariello)

Introduce Silvia Bazzano.

“Una storia densa di suspence, avvincente fino al sorprendente finale…” (Giorgio Panariello). Un viaggio nella mente e nell’anima di un assassino, in una Torino misteriosa ed esoterica: questo il filo conduttore del romanzo thriller scritto da Carlo Pistarino (attore, cabarettista e autore televisivo, che dal 1982 in televisione ha partecipato a numerose produzioni Mediaset e Rai come: Drive In, Bellezze al bagno, Il gioco dei 9, Emilio, La sai l’ultima, Striscia la notizia, Quelli che il calcio). L’opera ruota intorno al viaggio dentro la mente di uno psicopatico, nelle sue ossessioni, nelle sue paure. Una mente malata che cerca di giustificare gli orrori trovando motivazioni suggerite dai demoni che si sono impadroniti della sua vita. Il lettore vivrà la caccia spietata di un Commissario tenace verso questo turpe assassino e la vita di tutte le persone coinvolte a vario titolo in questa discesa nel male assoluto. Il bene e il male sono nell’animo di tutti, sta a noi scegliere.

AD ALASSIO IN SCENA “LA COSA GIUSTA”

La stagione teatrale “Alassio a Teatro” 2024/2025 – organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco e curata da Produzioni Teatrali MC Sipario con la direzione artistica di Giorgio Caprile – prosegue sabato 8 febbraio alle ore 21 con lo spettacolo La cosa giusta, in programma presso l’ex Chiesa Anglicana.

Lo spettacolo di David Conati e Mauro Esposito, con adattamento e regia di Giorgio Caprile, sarà interpretato dallo stesso attore e regista insieme a Luca Negroni, Marco Belocchi, Valentina Maselli, Tania Lettieri e Giuseppe Renzo. Lo spettacolo narra di quando un giorno, all’improvviso, una vita tranquilla, un’esistenza quasi perfetta – quella di Alberto, imprenditore di successo – viene inghiottita da un ingranaggio micidiale, e le scelte da fare sono due: lasciarsi andare o cercare di reagire, con tutte le forze. Ognuna delle opzioni inevitabilmente porta delle conseguenze. Se in apparenza lasciarsi andare al flusso e finire nel fango della corruzione potrebbe sembrare la cosa più semplice e più vantaggiosa, quando tutto sembra perduto la scelta che farà Alberto sarà quella di reagire con grande coraggio e fatica ai soprusi della criminalità organizzata che vuole mettere le mani sulla sua azienda e prendere le cose in contropiede.

AL TEATRO SACCO IL MAGO GENTILE

All’Antico Teatro Sacco di Savona domenica 9 febbraio, alle 18, andrà in scena “Mago da legare” con Gabriele Gentile.

‘Mago da Legare’, lo spettacolare show del prestigiatore televisivo Gabriele Gentile tra originali e coinvolgenti giochi di magia, numeri impossibili di mentalismo e situazioni inaspettate. Illusionista, musicista e conduttore il poliedrico artista ligure porta in scena uno show divertente e stupefacente allo stesso tempo raccontando, ironicamente, il suo modo di vedere l’antica arte della Magia. ‘Mago da Legare’ è un viaggio fantastico dai classici esperimenti degli artisti prestigiatori del secolo scorso fino alla magia tecnologica dei giorni nostri. E voi, siete pronti ad esclamare… ‘Wow’?

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

A LOANO IL MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 9 febbraio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

CONFERENZA DEDICATA AL LINGUAGGIO DEL CINEMA

Hanno come oggetto “Il linguaggio del cinema per la musica” le tre conferenze promosse dall’Associazione delle Arti “Legami“ in collaborazione con Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Grazie all’analisi di clip di celebri film e al racconto suggestivo degli aspetti creativi, i partecipanti andranno alla scoperta della procedura, dei meccanismi e dei segreti per scrivere una colonna sonora cinematografica e familiarizzeranno con il linguaggio cinematografico e della sceneggiatura.

Il primo incontro è in programma domenica 9 febbraio alle 16 e sarà dedicato a “I campi e i piani. Angolazioni e composizione dell’immagine”. Il 23 febbraio alle 16 si parlerà de “Lo spazio a 180 gradi. Point of view”. L’ultimo incontro si terrà il 16 marzo alle 16 e sarà dedicato “Lo script. La premessa tematica e la colonna sonora”.

Le conferenze si svolgeranno nella sala consiliare di Palazzo Doria e saranno tenute dal professor Massimo Carpegna, già docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del Conservatorio di Modena e oggi dell’Accademia di Londra, tra le più prestigiose al mondo.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 8 FEBBRAIO alle ore 11.00 torna il format esperienziale FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con #asini e #cavalli.

Alle ore 15.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, a seguire, dalle ore 16.00 PICCOLO PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura di “Santiago”, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

DOMENICA 9 FEBBRAIO alle ore 11.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre dalle ore 14.30 il divertente evento CACCIA AI CALZINI SPAIATI (caccia al tesoro e laboratori a tema).

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

