A CarnevaLöa la prima sfilata dei carri, raduno delle 500 a Savona e Albissola, ma anche musica e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il weekend che segue la festa degli Innamorati sarà caratterizzato da numerosi eventi a tema San Valentino, ma anche da spettacoli teatrali, concerti, mostre, appuntamenti letterari oltre ad un nuovo appuntamento con il CarnevaLöa dove ci sarà la prima sfilata di carri allegorici. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A LOANO PRIMA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

Entra nel vivo l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 16 febbraio si terrà la prima, attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 14.45 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza.

Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Per i borghi di Loano sfileranno i seguenti carri: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”. Ospiti la Marching Band e la Banda di Occimiano.

Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.

DOPPIO APPUNTAMENTO CON LA SOCIETA’ DEI CONCERTI DI FINALE

In arrivo un nuovo doppio appuntamento a Finale Ligure. Sabato 15 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo assisteremo a uno spettacolo jazzistico dal titolo “Giradischi d’oltreoceano” a cura dei Braxophone, un quintetto di ottoni con batteria, provenienti dalla provincia di Cuneo: Luca Vallauri e Giuseppe Notabella alla tromba, Elia Faletto al sax, Lorenzo Reina al trombone, Giovanni Forti alla tuba e Daniele Danzi alla batteria.

Una selezione di brani dixie e swing per un cocktail musicale che sa di evergreen alla Frank Sinatra, con un retrogusto dixie alla Louis Armstrong che sfocia in un bouquet fruttato di standard alla Duke Ellington.

L’energia dei Braxophone vi travolgerà con un pomeriggio di jazz americano.

Domenica 16 Febbraio alle 16:30, presso il Salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, il relatore sarà Massimo Aliverti neuropsichiatra, professore di “Storia della medicina” e di “Antropologia medica” all’università dell’Insubria (Varese-Como), presidente della sezione di “Storia della psichiatria” della Società Italiana di Psichiatria (SIP). Aliverti proporrà una conferenza dal titolo: Un medico melomane tra Settecento e Ottocento: Joseph Frank (1771-1842). Medico e professore universitario austriaco che visse in Italia diversi anni, il prof. Frank ebbe una spiccata passione per la musica sposando una cantante lirica ed organizzando concerti per tutta la vita. Si parlerà degli interessi musicali del medesimo e del panorama musicale della sua epoca.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.

La rassegna Pomeriggi Musicali è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

ALLA LIBRERIA UBIK ARRIVA MARCO PALLANTE

Nell’ambito del calendario di eventi promosso dalla libreria Ubik di Savona arriva il fondatore del Movimento della decrescita in Italia alla Ubik. Sabato 15 febbraio ore 18:

incontro con

MAURIZIO PALLANTE

fondatore del Movimento per la decrescita felice

e presentazione del libro

“Liberi dal pensiero unico.

La rivoluzione culturale della spiritualità”

(Lindau)

Introduce LUIGI GIORGIO

A cura della GASSA Gruppi di acquisto solidale di Savona e del MDF.

Nelle società che finalizzano l’economia alla crescente produzione di merci il consumismo non è un vizio privato ma una pubblica virtù, perché se la domanda non crescesse di pari passo con l’offerta occorrerebbe ridurre la produzione e l’occupazione, innescando una crisi che si aggraverebbe progressivamente. In queste società l’atto di acquistare travalica la sua funzione utilitaristica e diventa un valore in sé. Non importa cosa si compra: importa che si compri. Secondo uno slogan pubblicitario, non a caso in inglese, “Shopping Is Life”. Ma gli acquisti possono soddisfare solo le esigenze materiali della sopravvivenza, non possono dare un senso alla vita. Nel 1968 Robert Kennedy affermò che “il Pil misura tutto, ma non ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. Solo la spiritualità, che è una dimensione costitutiva degli esseri umani (e non va confusa con la fede in qualcosa che non è dimostrabile razionalmente), consente di appagare le esigenze esistenziali più profonde e di vivere come una conquista la riduzione della dipendenza dal consumismo compulsivo, che è la causa principale della crisi ecologica. Valorizzare la spiritualità significa oggi promuovere una forma di disobbedienza civile.

ALLE OFFICINE RADUNO DELLE 500

Un viaggio nel tempo su quattro ruote: Domenica 16 Febbraio 2025 dalle ore 13 il Centro Polifunzionale Le Officine di Savona si trasformerà in uno straordinario museo a cielo aperto grazie all’arrivo delle iconiche Fiat 500 d’epoca, simbolo di stile, design e tradizione italiana. L’evento celebra il mito dell’auto che ha segnato la storia dell’automobilismo e della società italiana, diventando un emblema di libertà e innovazione. Una giornata da vivere tra storia, passione e motori. Un’occasione unica di ammirare da vicino una collezione di Cinquecento storiche, con modelli che spaziano dagli anni ’50 fino alle versioni più rare e personalizzate.

Ogni esemplare racconta una storia unica fatta di ricordi, viaggi ed emozioni. Un evento per tutti: l’iniziativa non è dedicata solo agli appassionati di motori, ma anche a famiglie, turisti e cittadini desiderosi di vivere una giornata all’insegna della cultura, della tradizione. Il raduno è organizzato dal Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Savona che ha scelto il Centro come sfondo a questo ritrovo di storicità, bellezza e autenticità.

Non perdetevi il set fotografico con stampa in omaggio a cura del fotografo professionista “Sasso Fotografie (Albenga).

Vi aspettiamo Domenica 16 Febbraio 2025 a partire dalle ore 13.00 al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona!

AL TEATRO SACCO IN SCENA “GIUSTO”

All’Antico Teatro Sacco di Savona domenica 16 febbraio, alle 18, andrà in scena “Giusto” di e con Rosario Lisma, aiuto regia Alessia Donadio; illustrazioni Gregorio Giannotta; Costumi Daniela De Blasio; Produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Si ringrazia Comasia Palazzo per i movimenti coreografici. Giusto è la storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo. Ma è anche un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati. Giusto è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’inps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c ‘ è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti. Per poi provare a passarci attraverso. Giusto ha un solo grande impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, l afiglia bella e grassa del suo potentissimo capo. Ci riuscirà? Ad accompagnarlo sul palco i personaggi che popolano il suo mondo surreale, evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannotta, artista ironico e poetico, noto per le sue creature fiabesche.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

AD ALBISSOLA UN WEEKEND DEDICATO A SAN VALENTINO

Questo San Valentino, il cuore di Albissola Marina si tingerà di rosso passione per accogliere tutti gli innamorati in un’atmosfera unica e magica. Il centro storico si trasformerà in un vero e proprio Borgo degli Innamorati, con installazioni a tema che coloreranno le vie e le piazze. Cuori sospesi, percorsi romantici e vicoli incantati dove sarà obbligatorio baciarsi, renderanno ogni angolo del borgo un’esperienza da vivere a due.

Tra le attrazioni imperdibili, una speciale lettura dei tarocchi guiderà gli innamorati attraverso i misteri dell’amore, con una performance che mescolerà magia e destino. I commercianti del borgo sono pronti a ricevervi, scoprite le vetrine decorate a tema per l’occasione e i menu pensati per una cena romantica. Un’opportunità imperdibile per chi desidera festeggiare San Valentino in modo speciale, immerso in un’atmosfera suggestiva.

Non mancheranno sorprese, momenti indimenticabili, per un evento che lascerà senza fiato! L’Amore non ha confini: non solo per gli innamorati, ma anche per la famiglia, gli amici e i nostri amati animali domestici. Un’opportunità unica per celebrare il sentimento che ci unisce in ogni sua forma, senza distinzione.

Domenica ad Albissola Marina e a Savona si terrà un raduno organizzato dal Fiduciario del Coordinamento di Savona del Fiat 500 Club Italia, Giovanni Grisolia. L’evento denominato “San Valentino in 500” è riservato alle Fiat 500 e Derivate ( immatricolate tra il 1957 ed il 1977) vede la collaborazione del Comune Albissola Marina e dal Centro Polifunzionale “le Officine” di Savona.

AL MUDA LA PRESENTAZIONE DEL CATALOGO DELL’ARTE MODERNA

Il MuDA “Museo Diffuso Albisola” ha il piacere di ospitare la presentazione del CAM n.60 – Catalogo dell’Arte Moderna – un evento che si colloca all’intersezione tra storia, arte e cultura contemporanea. Organizzato da Fabio Fidone e Ivana Vio, architetti e giornalisti, l’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17 presso la Sala Conferenze del MuDA, situata in via dell’Oratorio 2 ad Albissola Marina.

Il Catalogo dell’Arte Moderna rappresenta uno strumento fondamentale per la comprensione del tessuto artistico italiano. Nato nel 1962 grazie alla collaborazione tra l’editore Giulio Bolaffi e lo storico dell’arte Luigi Carluccio, il CAM ha accompagnato le trasformazioni del panorama artistico nazionale per sessant’anni. Inizialmente concepito come un annuario dedicato al mondo del collezionismo, si è progressivamente affermato come un punto di riferimento imprescindibile per galleristi, critici d’arte, operatori culturali e appassionati. Dagli anni Ottanta, con il passaggio all’Editoriale Giorgio Mondadori e successivamente all’interno del gruppo Cairo, il volume ha continuato ad evolversi, riflettendo i cambiamenti del panorama artistico internazionale. Oggi, con il titolo “Catalogo dell’Arte Moderna”, offre una panoramica completa degli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi, documentando oltre mille professionisti attraverso immagini, note critiche, valutazioni di mercato e informazioni su attività espositive.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

In programma i festeggiamenti del #carnevale e la speciale giornata dedicata a #sanvalentino2025.

SABATO 15 FEBBRAIO “AsinOlla in Love”, con romantici momenti nella natura scegliendo tra diverse attività. Per l’occasione sono state selezionate due proposte: la prima, Donkey spa, insieme ai sei asini, Giorgina, Rea, Patù, Wafer, Susannina e Leon. Tante coccole, relax e benessere generati dal contatto con questi animali sensibili e amorevoli.

La seconda è la passeggiata a cavallo per due all’interno del parco, tra sentieri di erbe aromatiche e panorami mozzafiato: trenta minuti a disposizione per tutti i livelli, anche principianti. Possibilità di abbinare entrambe le esperienze con pranzo o aperitivo su prenotazione (i posti sono limitati).

DOMENICA 16 FEBBRAIO alle ore 11.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO in compagnia del nostro staff.

E dalle 14 e 30 la FESTA DI CARNEVALE al #parconatura di #pietraligure… Corsa dei sacchi, pentolaccia, attacca ala coda all’asino, caccia al tesoro “trova la maschera” e sfilata dei costumi: infine merenda e marshmallow sul fuoco.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

