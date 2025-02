48 ore da incubo sulla A10: quattro incidenti e cantieri mandano in tilt la viabilità

Provincia. Due giorni da dimenticare per gli automobilisti in viaggio sulla A10, alle prese con una serie di incidenti e disagi aggravati dalla presenza dei cantieri.

Tra il 3 e il 5 febbraio, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure si sono verificati ben quattro incidenti che hanno paralizzato la viabilità, provocando diversi chilometri di coda e rallentamenti.

La sequenza di disagi è iniziata il 3 febbraio con il ribaltamento di un’auto tra Varazze e Celle Ligure. In questo caso, il conducente è uscito illeso, ma il traffico ha subito forti ripercussioni, con code fino a 5 km.

Il 4 febbraio è stata la giornata più critica, con tre incidenti in poche ore. Il primo ha coinvolto tre tir in un tamponamento in galleria tra Varazze e Arenzano, causando due feriti e lunghe code. Poco dopo, un altro scontro sulla A26, tra Masone e il bivio con la A10, ha provocato un ferito.

Nel pomeriggio, un secondo tamponamento tra mezzi pesanti nella galleria La Vignetta, in direzione Savona, ha portato a un trauma toracico per un autista e 6 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure.

E veniamo a oggi, mercoledì 5 febbraio, con la viabilità autostradale di nuovo compromessa a causa dei lavori in corso. Si sono registrate code fino a 3 km tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia e tra Albisola e Celle Ligure in direzione opposta. Rallentamenti anche tra Spotorno e Feglino, oltre che tra Finale Ligure e Feglino.