100 mila euro di ricavi non dichiarati: influencer e moto blogger savonese nei guai con il fisco

Provincia. La Guardia di Finanza di Savona, seguendo le indicazioni dei vertici e delle autorità di Governo, ha intensificato i controlli sugli influencer, ovvero soggetti che guadagnano soldi o ricevono beni in cambio di contenuti pubblicati sui social.

In particolare, la Compagnia di Albenga ha svolto un’attività di verifica fiscale nei confronti di una persona fisica, nota come “moto blogger e travel influencer”, seguita da circa 140mila followers sui più popolari social network, con all’attivo diversi milioni di visualizzazioni, nel quale lo stesso, nel tempo, ha condiviso le storie dei propri viaggi “on the road” e “i consigli di vita per moto viaggiatori che lo hanno reso il vero ambasciatore dell’Italia biker nel mondo”.

Dagli approfondimenti eseguiti, anche attraverso l’analisi delle fonti aperte, è emerso come l’influencer esercitasse abitualmente la propria attività sulle piattaforme social, omettendo di dichiarare al Fisco i compensi percepiti, sia in Italia sia all’estero, rientranti a tutti gli effetti nella categoria di redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico in materia di Imposte sui Redditi.

L’attività esercitata, consistente nell’effettuazione di viaggi, pagati anche tramite donazioni dei followers, nella recensione di motocicli o di accessori per centauri, nella registrazione di video e nel successivo caricamento su internet, finalizzato alla condivisione pubblica, avrebbe fruttato al soggetto, fra il 2019 e il 2024, circa 100mila euro di ricavi non dichiarati, importo che lo ha reso responsabile di violazioni di carattere amministrativo per la presentazione infedele delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette, nonché per l’omessa presentazione di quelle ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I proventi non dichiarati al Fisco derivano principalmente dalle royalties e commissioni maturate, corrisposte da parte delle piattaforme digitali, da donazioni dei followers e da prestazioni “in natura” fornite da primari operatori del settore dei motoveicoli, che hanno fornito gratuitamente al soggetto moto, anche di lusso, nonché accessori e materiale per la sponsorizzazione, in cambio di una positiva recensione.

Il blogger, inoltre, ha ricevuto compensi parametrati al numero di prodotti, censiti dallo stesso e acquistati dai followers col codice sconto fornito, recante il nominativo dell’influencer.