Il Pontelungo vince il derby in un “Riva” delle grandi occasioni, Zanardini: “Noi l’Albenga della stagione? No, noi ci sentiamo il Pontelungo”

Albenga. Se la Serie D non sorride alla terra ingauna (l’Albenga ha perso anche oggi, 5-0 contro il Saluzzo), in Promozione invece soffia un vento completamente diverso. Con il Millesimo, il Pontelungo è la principale inseguitrice della Carcarese: un ruolo confermato dal 2-0 odierno contro il Ceriale.

Mister Zanardini ha visto una partita svolta esattamente come i dettami settimanali: “Dovevamo fare una partita matura, l’avversario è sulle ali dell’entusiasmo e noi non dovevamo dargli questo entusiasmo. Ho chiesto di essere aggressivi e nel secondo tempo ci siamo riusciti di più in inferiorità numerica. Il Pontelungo è questo: chi viene qua sa che ci devono essere determinati attributi per giocare. Chi è arrivato si è subito messo a disposizione. Non giocheremo il calcio migliore della Promozione ma quello semplice che piace a me. A me per adesso dà risultati”.

Ciò che è risaltato maggiormente è la massiccia presenza di pubblico sulla tribuna dell’Annibale Riva: un ambiente caldo, trascinante e ricco di entusiasmo: “Noi l’Albenga della stagione? No, noi ci sentiamo il Pontelungo. Bello rivedere in tribuna tante persone che erano anni che non erano al campo a vedere il Pontelungo. Speriamo che l’Albenga resti perché per noi è un serbatoio, però noi andiamo avanti per il nostro percorso”.

Da monitorare la situazione di Guardone, uscito per infortunio per un dolore al ginocchio, la squadra granata punta al recupero dei giocatori ai box (tra cui Sfinjari). Un gruppo che resta sempre molto competitivo, folto e unito per continuare un percorso d’alta classifica. Zanardini, tuttavia, vuole che tutti tengano i piedi ben saldi a terra: “Non dobbiamo pensare ai due punti dal primo posto. Dobbiamo pensare che abbiamo un movimento dietro di noi, creato quest’anno, e che dobbiamo migliorare. Se riusciremo a giocarci qualcosa di importante vuol dire che saremo stati bravi. Nessuno ce lo ha chiesto e ce lo impone, poi è normale che vincere piace a tutti”.