Vigili del fuoco, Traversi (M5S): “Dati impietosi sulla carenza di personale e ancora nessuna risposta”

Liguria. “La carenza di personale operativo e specializzato nei vigili del fuoco è nota da anni: come M5S chiediamo da sempre che la sicurezza e la protezione dei cittadini su tutto il territorio siano garantite da un organico adeguato. La manifesta incapacità del Governo di dare risposte ai cittadini è sempre più palese: non si spiegano altrimenti gli oltre 6 mesi di attesa per avere una risposta a un’interrogazione dedicata”.

Queste le parole del deputato del M5S Roberto Traversi, che elenca i numeri del corpo in Liguria definendoli “impietosi: esiste un solo nucleo sommozzatori operativo su quattro a La Spezia e due su quattro a Genova. Male anche la nautica: operativo un solo nucleo per i tre porti di Genova, Spezia e Savona. In sintesi, manca il 30% del personale, ed è difficile pianificare l’attività degli operatori con turni così massacranti, aggravati dall’assenza di una tutela legale adeguata”.

“L’immane tragedia del crollo del Ponte Morandi ha maggiormente consolidato l’importanza del corpo nazionale dei VVF – prosegue Traversi – tuttavia, al netto degli interventi promossi dall’esecutivo Conte per aumentare il personale, i governi successivi non hanno saputo imprimere una svolta. L’importanza di specifiche figure professionali è purtroppo emersa in tutta la sua tragica realtà quando la carenza di specialisti del nucleo nautico e sommozzatori era stata denunciata all’indomani della chiusura delle indagini per la morte del quattordicenne nel torrente Entella. Secondo le ricostruzioni della magistratura, è stata infatti documentata la carenza di un numero adeguato di personale qualificato'”.

“La risposta del sottosegretario? Lontanissima dalla realtà: i territori hanno bisogno di pianificazione e previsione. Il Ministero ha contezza dei dati divulgati dai sindacati? Pare che nel prossimo quinquennio, ad andare in pensione saranno circa 2.000 pompieri all’anno. Avremmo dunque voluto rassicurazioni sul ricambio generazionale. Avremmo anche voluto risposte sulla formazione di un corpo chiamato a rispondere a tutte le realtà del soccorso tecnico urgente. Avremmo voluto risposte sulla situazione allarmante dei mezzi, per la maggior parte ormai ultraventennali. Avremmo voluto risposte sulle malattie professionali. Le uniche certezze a oggi sono le carenze e le chiusure: decrescono i nuclei sommozzatori, chiudono i nuclei nautici (persino a Genova, il porto più importante d’Italia!), mentre il Dipartimento è costretto a colmare il deficit di personale investendo sugli straordinari con i lavoratori chiamati a rimboccarsi le maniche fino allo sfinimento. Il Ministero pare non sapere che, secondo l’Europa, dovremmo avere un vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti e che, dati alla mano, in Italia ne mancherebbero 15.000”.

“Ai tempi del Conte 1, il M5S aveva ottenuto l’istituzione di un nuovo distaccamento dei VVF a Genova: stiamo ancora aspettando la soluzione definitiva e nella sesta città d’Italia questo immobilismo è molto grave”, conclude Traversi.