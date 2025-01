Via al Carnevale di Savona, ma anche spettacoli, mostre e mercatini: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il Carnevale di Savona, ma anche spettacoli teatrali, la Fiera di San Sebastiano a Loano e la Festa di San’Antonio a Varazze, oltre a mostre e numerosi appuntamenti culturali e musicali. Anche nel prossimo fine settimana saranno tantissimi gli eventi da non perdere per trascorrere ore di divertimento e relax nel savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A SAVONA PARTE IL CARNEVALE

Domenica 19 gennaio il sindaco di Savona consegna le chiavi della città al Re del carnevale.

Programma:

ore 14.00: Raduno dei Gruppi Mascherati presso A Campanassa e piazza del Brandale

ore 14.15: spostamento dei gruppi verso la Torretta e il molo Marinai d’Italia, dove si imbarcheranno sia le famiglie savonesi che ne avranno fatta richiesta, sia una parte dei componendi dei Gruppi Mascherati, che prenderanno il mare. In seguito si formerà un corteo di barche che accompagnerà quella di Cicciolin, Re del Carnevale, e la sua corte.

Bimbi in barca a cura di Assonautica Savona, i bambini speciali cerimonieri di accoglienza del Re del Carnevale. Per l’imbarco, informazioni e prenotazioni: 019 821451 o 338 2472526

ore 15: arrivo di Cicciulin dal mare

ore 15.30: partenza corteo in maschera dal ponte pedonale in Darsena verso Piazza Sisto IV

ore 16: consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco di Savona al Re del Carnevale

Qui i dettagli sull’evento

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A VARAZZE

Sabato 18 gennaio 2025 a Varazze, nell’Oratorio di S. Bartolomeo, si terrà la tradizionale festa di S. Antonio Abate compatrono della Confraternita.

Alle ore 17:30 Santa Messa nell’Oratorio di via San Bartolomeo n.5, celebrata dalla Comunità dei Reverendi Padri Domenicani OP., con la partecipazione delle Unità di Soccorso cittadine e dei Priori delle Confraternite della “Città delle Donne”.

Al termine della celebrazione, all’esterno, sul sagrato dell’oratorio, consueta Benedizione di pane, sale, animali e automezzi. Saranno presenti alla cerimonia i mezzi delle forze dell’ordine e delle unità di soccorso cittadine.

La Confraternita è lieta di accogliere quanti vorranno intervenire alla manifestazione in piazza, con i propri automezzi ed animali domestici, rinnovando questa antica tradizione.

Leggi qui le informazioni sulla festa

AL FINALE MUSIC FESTIVAL LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO SUI BEATLES

Sabato 18 gennaio, Oratorio de’ Disciplinati, Finalborgo alle ore 18

FRANCO ZANETTI: I BEATLES E LA RADIO

Il famoso giornalista e scrittore, presenta “Il libro (più) bianco dei Beatles” e Eiar Eiar Alalà, dedicato ai 100 anni della radio ed ai suoi albori. Il libro sui Beatles si prende cura di tutte le canzoni ufficialmente edite nel corso della favolosa storia dei Favolosi, dal 1962 al 1969 (più le appendici di “Anthology”): non solo quelle di Lennon e McCartney, proprio tutte, cover comprese – per un totale di 215. Di ogni brano si raccontano per esteso la genesi, la storia, la fortuna o sfortuna, con aneddoti poco raccontati e, soprattutto, le dichiarazioni dei protagonisti. C’è anche una lunga scheda introduttiva che racconta la “preistoria”, cioè i Beatles giovani e ancora sconosciuti, che per sbarcare il lunario accettavano ingaggi da fame in terra tedesca: uno dei luoghi più affascinanti e meno raccontati della favola Beatles.

Leggi qui le informazioni sull’evento

A LOANO LA FIERA DI SAN BARTOLOMEO

Si terrà domenica 19 gennaio in corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di San Sebastiano, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna (ad esclusione dei parcheggi riservati ai veicoli per le persone disabili) e nella parte lato mare di piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria lato levante) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe.

Per il programma completo clicca qui

AL CINEMA TEATRO DON BOSCO IN SCENA MARCO FALAGUASTA

Appuntamento a teatro con l’attore Marco Falaguasta, reduce dal successo della fiction Mediaset “Una famiglia perbene 2”, che sabato 18 gennaio, alle ore 21.15, propone a Varazze, al Cinema Teatro Don Bosco, lo spettacolo dal titolo “Il Meglio di noi”. Uno spettacolo intrigante: un fantastico viaggio attraverso gli anni 70, 80 e 90 “con il mitico Ciao della Piaggio e musica dal vivo”.

NICOLA CANONICO per la GOOD MOOD

presenta

Marco Falaguasta

in

Il Meglio di Noi

di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini

Musica dal vivo: Luca Cerati

Organizzazione: Enza Felice e Francesca Zaino

Segreteria di Produzione: Federica Corino

Qui le informazioni sullo spettacolo

GIOVANNI GHIONE PRESENTA IL SUO LIBRO IN BIBLIOTECA A VARAZZE

Sabato 18 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Varazze, Giovanni Ghione, presidente della locale associazione culturale “U Campanin Russu”, presenta il suo libro “Là dove l’onda bacia il cielo – Là duve l’unda a baxa u sé”.

Si tratta della raccolta ( la quarta dell’autore) di poesie per la maggior parte in dialetto varazzino, in cui prevalgono i sentimenti, i paesaggi esterni e interiori, le riflessioni dell’autore suggerite dall’esperienza di vita e dall’amore per la sua terra natale.

Dialogheranno con l’autore Tiziano Franzi e Alessandro Guasoni.

Qui i dettagli sull’evento

LA MAGIA DELL’OPERA ITALIANA A FINALE

Nuovo appuntamento dei Pomeriggi Musicali presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo: sabato 18 Gennaio alle ore 16:30 avremo uno spettacolo dal titolo “Incantevole Italia: la magia dell’opera italiana”, un concerto con arie d’Opera, Romanze, Canzoni Italiane e Napoletane a cura del trio di Napoli: la giovane soprano Nicoletta D’Agosto sarà affiancata dal baritono Antonio Sarnelli de Silva e Paolo Scibilia al pianoforte.

Sarà un ammaliante viaggio che ripercorre la grande vocalità italiana, attraverso le più celebri arie d’opera, romanze e canzoni del repertorio lirico internazionale tra 1800 e 1900. Un percorso nel tradizionale belcanto italiano, proposto con raffinato gusto salottiero, a servizio della buona musica e del buon cantare..

Musiche di: Tosti, Leoncavallo, Gastaldon, autori napoletani e altri.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.

La rassegna Pomeriggi Musicali è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Qui i dettagli sul concerto

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 18 GENNAIO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 OPEN DAY dedicato alla scuola #outdoor per l’infanzia “Impariamo l’ABC”.

Alle ore 14.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, a seguire, dalle ore 15.00 GIOCHI IN SELLA, il tutto in compagnia del nostro staff.

DOMENICA 19 GENNAIO alle ore 11.00 torna il format esperienziale FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con #asini e #cavalli.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi in campo. Ce la farà la nuova mascotte del parco a superare tutte le prove? Non vi resta che scoprirlo…

Alle ore 15.00 CONOSCIAMO IL PARCO E I SUOI ANIMALI (per bambini e adulti, merenda inclusa).

Alle ore 16.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO: più di un BATTESIMO DELLA SELLA, vieni a scoprirlo!

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.