Provincia. Nottata di super lavoro per i vigili del fuoco, impegnati in tutto il savonese dove, a macchia di leopardo, numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento.

Decine le chiamate avvenute nelle ore notturne e nelle prime della mattinata odierna, da tutta la provincia. Per fortuna, nonostante le forti raffiche, non si sono registrati feriti o particolari criticità.

A Varazze, in particolare, un albero si è abbattuto sulla strada di Casanova: è successo tra via Peana e via dell’Olmo. Un altro è caduto nella zona del cimitero all’Alpicella, dove, in via Ceresa, il vento ha spostato e fatto cadere anche diversi bidoni dell’immondizia: sono intervenuti i pompieri, insieme agli uomini della protezione civile.

In mezzo alle strade, inoltre, si segnala anche la possibile presenza presenza di pietre e rami caduti.

Il forte vento era stato annunciato ieri da Arpal, che aveva parlato di “possibili raffiche notturne fino ad 80-90 km/h sulla costa e oltre 100-120 km/h sui rilievi“.

Ma anche nella giornata odierna, sarà necessario prestare attenzione almeno fino alla tarda mattinata quando poi, pian piano, il vento dovrebbe iniziare ad attenuarsi.