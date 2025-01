Savona. È in programma venerdì 10 gennaio 2025 l’ultimo Open Day per i Licei Classico e Liceo Linguistico “G. Chiabrera” e per il Liceo Artistico “A. Martini”.

“Accoglieremo alunni e famiglie dalle 15 alle 18 presso le rispettive sedi: Liceo “G. Chiabrera” Piazza Cavallotti e Liceo “A. Martini” Via Aonzo 2″, fanno sapere dal scuole.

“Grazie per la vostra partecipazione”, concludono.