Vende auto online ma sparisce dopo aver incassato la caparra: incastrato da uno screenshot

Carcare. Paga 800 a un privato come caparra per un’auto usata, ma il venditore sparisce. Durante la trattativa, però, l’acquirente aveva fatto uno screenshot del volto del venditore durante una videochiamata: uno screen sufficiente a incastrare il truffatore.

L’episodio è iniziato l’estate scorsa e riguarda un cittadino straniero 53enne residente in Valbormida, attirato in una contrattazione per l’acquisto on line di una autovettura usata. Nel corso della trattativa aveva inviato 800 euro di caparra per quello che pareva essere un ottimo affare, una Volkswagen Golf con non troppi chilometri; dopo l’invio della caparra, però il connazionale con il quale aveva contrattato la vendita era sparito senza più rispondere a messaggi e chiamate. Inoltre il fatto che la Postapay sulla quale erano stati inviati i soldi fosse intestata a un’altra persona non aiutava nell’individuazione dell’autore del reato.

Date le tante storie di truffe online, però, il 53enne aveva avuto la prontezza di effettuare uno screenshot dello schermo del cellulare nel corso di una videochiamata con il presunto venditore. E quello screenshot è stato sufficiente ai carabinieri di Carcare, coadiuvati dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Cairo Montenotte, per procedere al riconoscimento facciale del presunto autore, comparandolo con decine di migliaia di foto negli archivi delle Forze dell’Ordine.

Tramite le Banche dati a disposizione, infatti, i militari in appena qualche click hanno trovato un possibile collegamento con un pregiudicato di Taranto, anch’egli già noto per altri reati analoghi; le successive indagini dei carabinieri di Carcare hanno consentito di collegare l’intestatario della Postepay al materiale autore del reato e pertanto denunciarlo alla locale autorità giudiziaria per la truffa consumata.

La storia, nonostante l’epilogo dolce-amaro (se mai il denaro della vittima verrà recuperato, infatti, sarà solo dopo la celebrazione del processo), ricorda anche che non è mai opportuno, in nessuna circostanza, inviare denaro a sconosciuti al di fuori dei circuiti protetti delle piattaforme più note e comunque solo dopo aver verificato la possibilità di rimborso in caso di frode e l’affidabilità dell’interlocutore.