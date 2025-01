“Vecchia Loano” duplice impegno per Carnevale con tappe ad Ascoli Piceno e Savona

Loano. Duplice impegno per l’Associazione “Vecchia Loano” questo fine settimana. Ha partecipato sabato 18 gennaio al “Carnevale di Ascoli Piceno tra storicità ed attualità” nelle Marche e domenica al Carnevale di Savona, con la consegna delle chiavi a Cicciolin, re del Carnevale.

Ad Ascoli Piceno, due delle maschere rappresentative della città di Loano, Capitan Fracassa e la principessa Zenobia del Carretto Doria hanno preso parte alla manifestazione iniziata al mattino presso il Teatro dei Filarmonici insieme ad altre cento maschere, con le Autorità e gli storici che hanno raccontato la storia del Carnevale di Ascoli Piceno risalente al 1229 e presentato ogni maschera con la propria caratteristica.

La stupenda città ha accolto calorosamente il corteo in maschera – nonostante la giornata di pioggia – creando un’atmosfera magica tra le meravigliose vie medievali.

Il gran ballo in maschera conclusivo presso lo storico Caffè Meletti, alla presenza delle autorità cittadine, ha chiuso la giornata ricca di eventi che ha visto le maschere anche all’inaugurazione della mostra fotografica di Sandro Riga presso la Sala Cola d’Amatrice, nel centro di Ascoli Piceno.

Presente all’evento anche Maurizio Trapelli – Maschera di Parma “Dsèvod”, presidente onorario del Centro Coordinamento delle Maschere Italiane, guidato da Valerio Corradi.

Il giorno dopo, altre due maschere loanesi – Beciancin ed una damigella della corte Doria – hanno atteso l’arrivo di Cicciolin dal mare sul porto di Savona, e lo hanno accompagnato, insieme ad altre maschere accorse da Liguria, Piemonte e Lombardia, fino al Palazzo Comunale, dove il sindaco ha consegnato le chiavi della città alla famosa maschera savonese.

Domenica 26 gennaio le maschere loanesi in conferenza stampa alle 11 ed in sfilata per le vie cittadine alle 14.45 per l’inizio del Carnevale a Loano, con maschere provenienti da tutta Italia.