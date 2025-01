Varazze, una serata aperta al pubblico per “conoscere” l’Alzheimer

Varazze. Capire, rendersi conto, conoscere. Questa sera al cineteatro Don Bosco un incontro aperto alla cittadinanza per “conoscere” l’Alzheimer.

Un’iniziativa, cui la cittadinanza è invitata a partecipare, a cura dell’associazione Alzheimer Varazze “Natale Scaringi”con il patrocinio del Comune che ha creduto fortemente in questa progetto. Sarà la prima serata informativa per conoscere meglio la demenza in tutte le sue forme e quelle che saranno le iniziative dell’associazione “Scaringi”.

All’incontro pubblico, l’ingresso è gratuito, parteciperanno professionisti che ogni giorno si occupano di chi è affetto da questa patologia e dei suoi familiari. Oltre al sindaco Pierfederici e alle autorità, saranno presenti le associazioni di volontariato del territorio, il personale sanitario e Danzastudio Varazze.

“Alzheimer: prendersi cura, insieme”, appuntamento alle 21.