Varazze. Tutto era cominciato così: per gioco. Una gita a Melazzo, in Piemonte, e quella gara con il “lancio dello stoccafisso” da provare a fare anche a Cantalupo, quando fa freddo. Da quella volta sono passati quarant’anni. E ci si riprova. Con la volontà, l’entusiasmo di chi è legato al proprio passato e lo rispetta.

Società San Giovanni Battista. Ci sono tutti. È quasi ora di pranzo quando saliamo. Apriamo la porta e ci accolgono calorosamente. Con loro Madda Piccardo e la sua vita nella cucina di questa piccola istituzione, quassù. Tra un piatto e l’altro, ci racconta la storia di questa manifestazione che piace.

“Il merito di questo appuntamento va tutto a dei nostri soci che purtroppo non ci sono più. Erano andati a Melazzo e hanno portato al mare questo ‘lancio dello stoccafisso’. Speriamo – sottolinea Maddalena Piccardo – solo nel tempo perché se no la gara sarà rimandata alla domenica successiva”.

Lancio, nel caso di maltempo, rimandato sì, ma oggi e domani, domenica 26 gennaio, sarà comunque festa nella frazione sulle alture di Varazze con il consueto momento conviviale. Sabato cena e domenica pranzo e cena. “Certo che si festeggerà comunque. Abbiamo un bel salone ampio dove si può stare al caldo e degustare piatti di stoccafisso e inoltre, grazie al Comune, anche gli spazi delle ex scuole dove abbiamo già sistemato tavoli”.

Piccoli e grandi. Tutti in gara. In coppia, e si parte. Un giro intorno alla Società, su dalla crêuza, e finale in piazza, dalla chiesa. Maddalena spiega le modalità di questa tradizione cui i varazzini sono legatissimi.

Un cerchione di bicicletta, uno stoccafisso secco, voglia di divertirsi. Sono questi gli ingredienti. Per gli altri si sta già lavorando: questi regaleranno ottimi piatti da assaggiare in compagnia. Ma ne esiste un altro, quello essenziale, che si unisce a questa cartolina d’altri tempi. È la volontà di difendere un passato da non dimenticare e portarlo avanti.