Varazze, lungomare Europa chiuso per lavori, il sindaco Pierfederici risponde alle polemiche: “Nessun ritardo”

Varazze. Il tratto è chiuso per permetterne i lavori di messa in sicurezza. Lungomare Europa e il suo incantevole percorso a un passo dal mare. Qualcuno si lamenta che non può passeggiare da un po’ di tempo a questa parte e il sindaco risponde: “I lavori proseguono nei tempi stabiliti”.

Iniziamo dal cantiere per la messa in sicurezza del ponte alla foce del rio Arenon che, lo scorso ottobre, ha subito un danno a una pila a causa dell’impetuosità del corso d’acqua nei giorni di maltempo.

“È il cantiere principale, ovvero quello di consolidamento del ponte – specifica il sindaco Luigi Pierfederici – è operativo con lo spostamento dei sottoservizi avviati come da programma lo scorso 7 gennaio, ovvero al termine delle festività natalizie. Questo – ribadisce – per non creare disagi nella gestione dei sottoservizi e conseguentemente alle utenze”. Lungo il panoramico tratto sul mare un’altra criticità riguarda la galleria che verrà riparata a breve.

“Per il consolidamento della volta si opererà dai prossimi giorni come previsto dal programma dei lavori”. Il primo cittadino ci tiene a sottolineare che “non sussistono dunque rallentamenti ma tempistiche operative specifiche e conseguenziali” poi aggiunge “l’Amministrazione ha stanziato, solamente negli ultimi 2 mesi del 2024, circa 1 milione di euro per le opere necessarie al consolidamento ed alla riapertura della passeggiata a dimostrazione della volontà di riaprire il prima possibile il percorso”.