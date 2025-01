Varazze. Varazze inaugura il 2025 con un mega tuffo in mare. Nuvoloso, sui 14 gradi sopra lo zero, ma non importa se non c’è il sole: il bello è fare il primo bagno.

Ed erano in tanti, come sempre, a celebrare l’anno nuovo e questa 73esima edizione del Cimento: uno tra i più antichi della regione. Costumi asciugamani, colori, sorrisi e goliardia. Come sempre le caratteristiche che contraddistinguono l’appuntamento che la città offre ogni anno in questa cornice di festività che aggiunge una nota positiva al Cimento.

Come ogni anno, immancabile anche la presenza degli amministratori comunali che sostengono questa iniziativa curata nei minimi dettagli per offrire un momento di svago e, data la giornata, di buon auspicio.

Ma veniamo ai numeri: 251 i partecipanti. Del 1933 il “nuotatore più grande“, del 1947, la nuotatrice. Tra i più piccoli un bimbo del 2020 e una bimba del 2022.

Festa grande in acqua, in questo primo dell’anno, con la temperatura del mare di 15 gradi. E buon anno a tutti.