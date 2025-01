Varazze: illustrate l’arte e la storia dell’Oratorio di S. Bartolomeo

Varazze. Pomeriggio di interessante cultura popolare, venerdì 3 gennaio 2025 a Varazze, per l’iniziativa del Comune, in collaborazione con l’Oratorio di San Bartolomeo, tesa ad illustrare a cittadini e ai molti turisti presenti per le festività natalizie, la secolare storia e le opere d’arte del suddetto Oratorio, attraverso le spiegazioni del dott. Jacopo Vanali, esperto di storia locale.

Laureato all’Università di Genova, il dott. Vanali è un profondo conoscitore di fatti ed eventi riguardanti l’intera storia della Liguria e non solo.

Iniziato sul sagrato della chiesa, dove si è soffermato sulla genesi dell’Oratorio e del rione Solaro, ove la stessa è sede dell’omonima Confraternita, il dott. Vanali ne ha fatto una corposa panoramica, ricordandone l’iniziale sede della corporazione dei “cartai” e, successivamente, dei pescatori, la cui attività è sempre stata di primaria importanza al Solaro.

Passando all’interno dell’edificio, l’attenzione del folto pubblico è stata richiamata innanzi tutto dalla maestosa Cassa Processionale di San Bartolomeo, opera del Maragliano, per la quale Vanali ne ha spiegato la provenienza e altri interessanti particolari, interloquendo con il pubblico in piacevoli e istruttivi chiarimenti.

“La visita, guidata con indubbia capacità oratoria – spiega Mario Traversi di Ponente Varazzino – è proseguita quindi con la presentazione del magnifico altare policromo e del polittico posto dietro lo stesso altare, rappresentante Cristo deposto e l’Annunciazione con Santi, opera cinquecentesca di Teramo Piaggio. Nel corso della visita guidata è intervenuto anche lo storico il dott. Guido Pizzorno, con spiegazioni inerenti alcuni episodi della storia del Solaro e, come da precedenti descrizioni di Vanali, anche sulle vecchie mura di Varazze, delle quali, con il prof. Tiziano Franzi, è un acuto e apprezzato conoscitore”.

Presente alla bella e riuscita iniziativa, l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, promotrice della manifestazione, che segue analoghe escursioni nei vari oratori delle Confraternite cittadine, veri gioielli d’arte e di storia non sufficientemente conosciuti dagli stessi cittadini e dai turisti.

“Il successo riscontrato dalla visita guidata dal dott. Vanali – prosegue Traversi – evidenzia il crescente interesse del pubblico verso un settore che unisce al relax delle vacanze al mare, una fonte di cultura sempre più apprezzata e dai risvolti positivi anche per l’economia di Varazze. Complimenti vivissimi al dott. Jacopo Vanali per l’efficacia del suo seguito eloquio sulla storia dell’Oratorio di San Bartolomeo, nonché a Guido Pizzorno, valore aggiunto del pomeriggio solarese. Il Confratello Giulio Prato ha seguito lo svolgersi dell’evento, portando il contributo organizzativo della Confraternita, nello scenario del meraviglioso Presepe”.

Prossimi eventi in programma nell’Oratorio di San Bartolomeo:

– questa sera alle ore 21, “Concerto di Natale” a Varazze del Coro Monte Cauriol di Genova;

– domani (domenica 5 gennaio) alle ore 21, Concerto per il compleanno dei TieniViva Gospel Voices;

– sabato 18 gennaio alle ore 17:30, Festa di S. Antonio Abate Compatrono della Confraternita.