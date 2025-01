Varazze, il Comune a sostegno delle famiglie in difficoltà: intervento di 27mila euro per i servizi scolastici nel 2024

Varazze. Il Comune di Varazze conferma il suo impegno al fianco delle famiglie in difficoltà economica attraverso un importante intervento di sostegno per il pagamento dei servizi scolastici essenziali, come la mensa e lo scuolabus.

Grazie a un finanziamento complessivo di 27.000 Euro, per l’anno scolastico 2023/24 il Comune ha supportato economicamente 43 nuclei familiari per la refezione scolastica e 25 per il servizio di trasporto scolastico.

Le famiglie, prima dell’inizio dell’anno scolastico, possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali dell’ Ente per presentare domanda di agevolazione per il pagamento dei suddetti servizi, che verrà valutata in base alla situazione economica ed alle condizioni di fragilità del nucleo familiare, con l’obiettivo di offrire un importante intervento di sostegno e garantire l’accesso a tali servizi fondamentali.

L’intervento, che rientra nell’ambito delle politiche sociali attuate dal Comune e finanziato con Fondi Comunali e Fondi Regionali, ha coinvolto famiglie già seguite dal Servizio Sociale, il quale sta portando avanti un lavoro di ascolto, supporto e accompagnamento per le persone più vulnerabili della comunità.

Grazie a questo lavoro, è stato possibile individuare e raggiungere quelle famiglie che necessitano di un aiuto concreto per garantire ai propri figli la possibilità di accedere ai servizi scolastici senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo.

“Sebbene questi interventi siano considerati doverosi, – interviene il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, – è essenziale riconoscere come il sistema dei Servizi Sociali locali svolga un ruolo cruciale nel monitorare e sostenere quotidianamente le famiglie vulnerabili, non solo attraverso sussidi economici, ma anche mediante un accompagnamento e orientamento che favorisce l’inclusione e la dignità di ciascun individuo”.

“Abbiamo deciso di continuare ad investire in questo intervento perché crediamo fermamente che ogni bambino abbia il diritto di accedere ai servizi scolastici senza che le difficoltà economiche familiari possano pregiudicare il suo percorso educativo”, ha dichiarato il sindaco di Varazze. “Il lavoro svolto dal nostro Servizio Sociale è fondamentale per sostenere le famiglie in difficoltà e rispondere ai loro bisogni in modo tempestivo ed efficace. Questa è una delle priorità della nostra Amministrazione: garantire pari opportunità per tutti i nostri cittadini.”

Un impegno che non si ferma al 2024. Il Comune di Varazze conferma anche per l’anno scolastico 2024/25 il sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei servizi scolastici.

“Si continuerà a intervenire con misure concrete per garantire che ogni bambino possa usufruire di questi servizi fondamentali, indipendentemente dalle condizioni economiche delle proprie famiglie. Gli uffici Servizi Sociali e Servizi Scolastici e Pubblica Istruzione del Comune di Varazze, ai quali va il ringraziamento per il lavoro svolto, continueranno a monitorare la situazione ed a intervenire per supportare le famiglie che si trovano in difficoltà” termina il sindaco di Varazze.