Varazze, dal Comune 50 mila euro di contributi alle aassociazioni

Varazze. Il Comune di Varazze ha recentemente erogato contributi alle associazioni che operano nei settori sociale, volontariato, cultura, turistico e sportivo, in attuazione del nuovo regolamento per il sostegno alle attività associative. L’intervento economico, relativo alle attività svolte durante l’anno 2024, si suddivide in due tipologie di contributi: ordinari e straordinari.

I contributi ordinari sono destinati a supportare le spese correnti per le attività quotidiane delle associazioni, contribuendo così alla loro operatività e continuazione. Per l’anno 2024 sono stati assegnati complessivamente 14.200 euro circa per attività ordinarie mentre, accanto a questi, il Comune ha previsto anche contributi straordinari, destinati a finanziare eventi o iniziative specifiche, ritenute meritevoli secondo il giudizio dell’amministrazione. L’importo erogato relativo a queste attività straordinarie ammonta complessivamente a 35.100 euro circa.

Il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, ha dichiarato: “Le associazioni sono da sempre un pilastro fondamentale della nostra comunità; grazie alla rete associativa, siamo in grado di mantenere e rafforzare una rete sociale che è indispensabile per il benessere di tutti. Con questo sostegno concreto e diretto vogliamo supportare le realtà associative nella loro attività ordinaria, ma anche promuovere e valorizzare iniziative straordinarie che arricchiscono il nostro territorio”.

“Questo è un segno concreto di come l’amministrazione comunale riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell’ambiente, di valorizzazione del territorio con l’obiettivo di costruire una Varazze ancora più viva e inclusiva.”

“L’amministrazione continuerà anche per il 2025 a sostenere le associazioni presenti sul territorio comunale, secondo i dettami dell’apposito Regolamento, che può essere visionato sul sito del Comune”.