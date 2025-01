Varazze, auto investe due persone a passeggio: ferito anche un cane

Varazze. Triplice investimento pedonale a Varazze. È successo intorno alle 10, nei pressi di piazza XXIV Maggio.

Stando a quanto riferito, per cause ancora da accertare, un’auto avrebbe investito due persone a passeggio e il cane che era con loro.

Immediato l’allarme e tempestivo l’arrivo sul posto di due ambulanze, rispettivamente della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle Ligure.

Entrambi i feriti, per fortuna non gravi, sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. L’animale, che per fortuna non avrebbe riportato a sua volta traumi importanti, è stato invece affidato alle cure del servizio veterinario.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.