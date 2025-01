Varazze, auto a fuoco sulla strada per il Monte Beigua

Varazze. Auto in fiamme questo pomeriggio lungo la strada che da Varazze sale verso il Monte Beigua. Attimi di panico ma, fortunatamente nessun ferito.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno subito domato le fiamme divampate per autocombustione e che hanno distrutto il mezzo. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale.

Gli uomini del comandante Mauro Di Gregorio hanno effettuato i rilievi del caso e riaperto in tempi brevi al traffico il tratto che era stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni. Presenti anche i Carabinieri Forestali per evitare il propagarsi delle fiamme al bosco.