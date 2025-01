Varazze, ancora un weekend di vela con il Campionato Invernale del Ponente

Varazze. Sabato 1 e domenica 2 febbraio, a Marina di Varazze, si svolgeranno l’ottava e la nona giornata di regate della 34ª edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato dei Circoli del Ponente, formato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico di Celle e dalla LNI Savona. Le regate in programma si svolgeranno nelle acque di Varazze e Celle Ligure.

Come riporta Ponente Varazzino, dopo la settima giornata di regate, svoltesi domenica 26 gennaio, coordinata dal Comitato di Regata presieduto da Roberto Goinavi, ecco i primi posti in classifica:

– In ORC, al 1° posto Sarchioapone Fuoriserie di Dubbini Gianluigi dello YC Sanremo, a pari merito con Sangria, Elan 31 di Carlo Taddeo del CV Forza e coraggio di Le Grazie, seguite da Spirit of Nerina, X-35 di Paolo Sena del Varazze CN.

(Assente Sarchiapone Fuoriserie, il primo posto della giornata è andato a Velasquez di Luigi Buzzi del C.N. Celle Ligure.)

– In Gran Crociera, al 1° posto Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso (anche se assente in questa prova), seguita da Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona YC, che precede di un punto Mannicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona.

– Per i J24, al 1° posto Nuvola Rossa di Massimo Angeleri, del Varazze CN, seguita da Bellastoria, di Mauro Benfatto della LNI Mandello del Lario e da Crostino, di Paolo Crestini della LNI Genova Sestri Ponente.

La classifica, hanno dichiarato gli organizzatori, anche se non per tutte le categorie, è ancora aperta e combattuta, pertanto, danno appuntamento a tutti gli equipaggi all’ottava e nona giornata di regate in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio, nel locale e sempre accogliente circolo velico, il Varazze Club Nautico, con sede in via dei Tornitori, nella darsena del moderno porto turistico Marina di Varazze.