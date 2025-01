Varazze, al via i lavori di rifacimento del parco giochi di via Carattino

Varazze. Il Comune di Varazze annuncia l’inizio, il prossimo 13 gennaio, dei lavori di rifacimento del parco giochi di via Carattino.

Gli interventi, per un importo complessivo di 75.000, euro prevedono una manutenzione straordinaria su tutti i giochi esistenti, al fine di garantire la sicurezza e il miglioramento della fruibilità, oltre al rifacimento completo della pavimentazione, che sarà completamente rinnovata con materiali più duraturi e nuova veste grafica, il parco sarà quindi inutilizzabile per un certo periodo.

“Purtroppo, ed è una situazione più volte riscontrata, che i parchi giochi del nostro Comune siano spesso soggetti ad atti di vandalismo che ne compromettono la funzionalità e, in alcuni casi, li rendono inutilizzabili – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici -. Questi comportamenti danneggiano spazi che sono fondamentali per il benessere dei più piccoli e per la socializzazione delle famiglie. Il Comune si impegna a contrastare tali fenomeni, ma è fondamentale il contributo della cittadinanza nel preservare questi luoghi di aggregazione. Inoltre, proprio tale area, era già stata, in anni recenti, oggetto di intervento di riqualificazione, ma a causa delle lavorazioni non eseguite perfettamente la pavimentazione si è deteriorata velocemente; in seguito a ciò il Comune non ha proceduto al pagamento dei lavori alla ditta esecutrice”.

“Ora, dopo alcuni anni, siamo riusciti finalmente ad intervenire e ripristinare l’area. L’intervento fa parte di un piano più ampio di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi giochi del Comune. Infatti, già nel bilancio per il 2025, recentemente approvato, sono stati stanziati 150.000 euro per eseguire lavori di miglioramento e manutenzione sugli altri parchi giochi del territorio, con l’obiettivo di offrire a tutti i cittadini e alle famiglie spazi pubblici sicuri e accoglienti. Inoltre, grazie ai fondi ottenuti tramite il progetto Sport nei Parchi, il parco giochi dei giardini del Grattacielo sarà presto integrato con attrezzi per il fitness all’aperto. Siamo attualmente in attesa della comunicazione ufficiale di inizio lavori da parte del Ministero dello Sport, che ha seguito la pratica di affidamento dei lavori. Una volta ricevuta questa comunicazione, i lavori potranno partire, contribuendo ulteriormente a rendere il parco un luogo di benessere e svago per tutti e migliorare la città e renderla sempre più attenta alle necessità di chi vive e cresce a Varazze – termina il Sindaco”.